Langenhagen

Wenige Woche vor der feierlichen Preisverleihung im Landtag können die beiden IGS-Schüler Sanja Schmidt und Praveen Ravi ihren Film nun auch im Internet präsentieren. Mit ihrer Aufarbeitung der Flüchtlingsgeschichten in Langenhagen hatten sie im Frühsommer den Landessieg beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten geholt. Im November geht es damit in den Bundesentscheid. Bislang lief der Film nur im kleinen Kreis inklusive der Jury. Nun aber, nach der Klärung einiger formaler Fragen mit den Organisatoren des Wettbewerbs, durften die beiden Abiturienten ihre Arbeit auf die Internetplattform Youtube heben. Nach den Sommerferien will auch die IGS Langenhagen den Film auf der schuleigenen Homepage präsentieren, kündigte der betreuende Geschichtslehrer Sven Schickerling an. Am 28. August werden die beiden Preisträger im Landtag offiziell als Landessieger geehrt.

Von Rebekka Neander