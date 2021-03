Langenhagen

Für Silke Meyer ist klar, wer die Kommandos gibt. „Die Schülerinnen und Schüler sind die Kapitäne, ich die Lotsin“, sagt die Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover (AWO). An der Integrierten Gesamtschule Langenhagen (IGS) unterstützt sie die Schüler als Ausbildungslotsin auf dem Weg in den Berufseinstieg. Doch im vergangenen Jahr hat es seit dem ersten Corona-Lockdown einige Einschränkungen gegeben.

„Mein Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler an der IGS Langenhagen eine für sie passende Anschlussperspektive finden“, sagt Meyer. Dieses Ziel setzt sie mittlerweile seit 2015 an der Schule um – seitdem gibt es das zu gleichen Teilen von der Region Hannover und der Bundesagentur für Arbeit finanzierte Programm Ausbildungslotsen an der Schule.

Das ist das Projekt Ausbildungslotsen Die Ausbildungslotsen sind ein Projekt der Region Hannover und der Bundesagentur für Arbeit. Bis zu diesem Jahr sind 5 Millionen Euro in das Projekt geflossen. Die Arbeiterwohlfahrt Region Hannover (AWO) ist einer von mehreren Trägern – insgesamt sechs Ausbildungslotsen stellt die AWO an den folgenden Schulen: IGS Langenhagen, IGS Garbsen, IGS Kronsberg, KGS Ronnenberg, IGS Südstadt, Südstadtschule und Ricarda-Huch-Schule.

Mit Erfolg: Nahezu alle Schüler, die sich für eine Ausbildung entschieden haben, fanden auch einen Platz, berichtet Meyer. Die studierte Sozialarbeiterin betreut die Jahrgänge acht bis zehn – und führt die jeweils 180 Kinder eines Jahrgangs in Richtung Berufseinstieg. „Ich bin aber keine Berufsberaterin“, betont sie. Die IGS wird zusätzlich von einer Berufsberaterin der Arbeitsagentur betreut, die die Kinder bei ihrer Berufswahl berät. Meyer hilft ihnen dann dabei, ihren Berufswunsch umzusetzen.

Ausbildungslotsen nehmen Schüler an die Hand

So organisiert die Ausbildungslotsin Infoveranstaltungen und sucht mit den Schülern gemeinsam mögliche Firmen heraus. Außerdem helfe sie beim Schreiben der Bewerbungen und bereite auf Vorstellungsgespräche vor, sagt Meyer. Den ersten Kontakt zu der Lotsin haben die Schülerinnen und Schüler in der achten Klasse. „Praxisorientiert und zunächst spielerisch erkunden wir die einzelnen Berufsfelder, bevor es dann auf die Suche nach dem ersten Praktikum geht“, berichtet Meyer. Die große Anzahl der Ausbildungsberufe sei für die Jugendlichen erst einmal eine Überforderung. „Es gibt mittlerweile mehr als 320 Ausbildungsberufe – davon allein zehn verschiedene Elektronikerausbildungen.“

Derzeit arbeitet Meyer im Homeoffice – der Corona-Pandemie geschuldet. Dennoch könnten sich die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern jederzeit bei ihr melden, ob nun telefonisch oder per Videokonferenz. Fester Bestandteil des Arbeitsalltags seien auch offene Onlinesprechstunden. Außerdem schreibt sie die Schüler regelmäßig an und versorgt sie mit Ideen und Angeboten zur Berufsorientierung samt Stellenanzeigen.

Ein Bild aus der Zeit vor Corona: Ausbildungslotsin Silke Meyer im Jahr 2016 im Gespräch mit ihren damaligen Schülern Marios Stavroudis (links), Julia Bock und Benedikt Fenske. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Auch bei Stylingfragen erhalten Schüler Hilfe

Da sie viel Zeit mit den Schülern verbringt, merkt sie nach eigenen Angaben auch schnell, ob das jeweilige Ausbildungsziel aus eigenem Wunsch entstanden ist. „Manche wählen eine Ausbildung, um ihre Eltern oder Freunde nicht zu enttäuschen, was in der Regel nicht funktioniert“, sagt Meyer. So wollte ein Schüler unbedingt die Wirtschaftsschule besuchen und habe alles dafür getan, dabei jedoch unglücklich gewirkt. „Ich habe ihn dann nach seiner Motivation gefragt. Nach einem längeren Gespräch räumte er ein, dass sein Berufswunsch eigentlich Dachdecker ist“, erzählt die Lotsin. Letztlich sei der Junge dann in dem Beruf angekommen, den er wirklich wollte.

Zwei Praktika müssen die IGS-Schüler in der neunten Klasse absolvieren. „Sie sind ein wichtiger Schritt bei der Berufsorientierung, da hier praktische Erfahrungen gesammelt werden und man testen kann, ob ein Berufszweig gefällt oder nicht“, sagt Meyer. Steht der Beruf fest, hilft sie beim Schreiben der Bewerbungen. „Es ist wichtig bei jeder Schülerin und jedem Schüler genau hinzusehen, ob die Voraussetzungen passen“, sagt Meyer. Auch die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche sei ein wichtiger Teil ihres Jobs. „Hier geht es natürlich um die inhaltliche Vorbereitung, aber auch darum, den Schülern die Nervosität und Angst zu nehmen – und manchmal auch um Stylingfragen.“

Homeoffice hat auch Grenzen

Die derzeitige Arbeit im Homeoffice hat Meyers Angaben zufolge ihre Grenzen. „Meine Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern basiert auf persönliche Bindung und Vertrauen – das lässt sich nicht gut per Videokonferenz herstellen“, sagt die Ausbildungslotsin. „Dafür braucht es persönliche Kontakte.“

