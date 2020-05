Das passierte zu Kriegsende 1945 in Hemmingen

Hemmingen

Die wichtigsten Daten vorab: Am 10. April 1945 marschierten alliierte Truppe in Hemmingen und Umgebung ein, dort war der Krieg damit beendet. Die offizielle Kapitulation des Deutschen Reiches erfolgte am 8. Mai und damit einen Monat später. „Wir waren froh, dass dann auch offiziell alles erledigt war und wir keine Bombenangriffe mehr erleben mussten“, sagt Heinz Wiegmann. Der Hemminger Historiker erinnert aber an eine sehr ereignisreiche Zeit dazwischen und spricht von den „vier schlimmsten Tagen, die es jemals in Hemmingen gab – mit dem 24. April als Beginn“.

Schützentracht sorgt für Erheiterung

Große Kolonnen mit US-Soldaten kamen aus dem Süden und Westen in die Umgebung. Die Amerikaner nahmen den damaligen Hemminger Bürgermeister Adolf Felden fest – und sich anschließend jedes Haus vor. „Mein Vater hatte eine Uniform vom Schützenverein und von der Feuerwehr. Das war gar nicht so einfach, die Soldaten zu überzeugen, dass das keine Nazi-Uniform war“, erinnert sich Wiegmann, damals war er zwölf Jahre alt. Die Uniformen nahmen die Amerikaner trotzdem mit, „auch weil sie sich über die Orden auf der Schützentracht so lustig gemacht haben“.

Ab 18 Uhr galt am 24. April eine Ausgangssperre. „Danach gab es drei Tage Plünderungen“, schildert Wiegmann und weiß noch wie heute, „dass plötzlich Polen bei uns im Haus standen und Wurst gesucht haben“. Fündig wurden die Eindringlinge nicht – auch weil die Wiegmanns vorgesorgt hatten. „Meine Eltern haben 60 Dosen mit Wurst im Garten unter dem Hühnerfeld eingebuddelt.“ Weitere Plünderungen in den diversen Ortschaften: Schweine und Kühe verschwanden von den Feldern.

Zwei Tote zu beklagen

Auch weitere Ereignisse machen die „schlimmen Tage“ nicht besser, wie Wiegmann berichtet. Ein Toter hing nackt über einer Brücke. „Das war ein etwa 45 Jahre alter Mann aus Harkenbleck. Er wurde von Unbekannten ermordet.“ Einen weiteren Todesfall gab es wegen eines Diebstahls. Ein Lehrer aus Harkenbleck fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Hannover. Er wurde von mehreren Leuten erschlagen, die Täter brausten mit dem Rad davon.

Dass Heinz Wiegmann in diesen Tagen nicht selbst einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, hat er einer glücklichen Fügung zu verdanken. Die rund 80 verbliebenen Hemminger, Wilkenburger und Westerfelder hatten sich in einer Scheune versammelt. 2000 Italiener und Polen, ausgebrochen aus einem Lager in Wettbergen, liefen auf Hemmingen zu. „Sie befanden sich schon in Höhe des Friedhofs. Das wäre alles für uns in einem Drama geendet, ich würde sonst nicht hier sitzen“, sagt der 87-Jährige.

Doch die Rettung nahte in Form von englischen Soldaten, die in einer Schule in Döhren untergebracht waren. „Es ist nie geklärt worden, wer ihnen Bescheid gegeben hat. Aber sie standen auf der Kreuzung Kapellenweg, mit einer Haubitze in vorderster Front“, sagt Wiegmann. Die Engländer drohten mit der Eröffnung des Feuers – die Meuterei-Gruppe zog ab „und ward nie wieder gesehen“, erinnert sich Wiegmann.

Engländer brachten Ordnung zurück

Und natürlich muss die Frage zum Abschluss gestellt werden: Haben ihm der Krieg und die Nachkriegszeit seine Jugend zerstört? Wiegmann muss nicht lange überlegen. „Nein. Ich sehe meine Jugend positiv. Wir hatten immer etwas zu essen. Außerdem hatten die Engländer alles gut organisiert, dank ihnen war wieder Struktur und Ordnung vorhanden.“

Ohnehin gab es gute Erfahrungen mit den Engländern. Etwa Anfang Mai, als die „schlimmen Tage“ überstanden waren, standen plötzlich ein paar Soldaten in Wiegmanns Elternhaus – sie brachten die Uniformen des Vaters zurück, die die Amerikaner mitgenommen hatten. „Sie haben aber im Gegenzug ein großes Abendessen verlangt.“ Kein Problem, die Wiegmanns hatten einen Landwirtschaftsbetrieb. „Vor allem die Zwiebeln haben den Soldaten richtig gut geschmeckt.“

Das ist Heinz Wiegmann Seit seiner Geburt ist Heinz Wiegmann Hemminger, dort lebt er bis heute. Über seine Heimat und die Historie hat er drei Bücher verfasst. 1952 begann seine Ausbildung bei der Polizeischule in Hannoversch Münden. Seine Dienststelle befand sich in Hannover an der Waterloostraße, später war der Hauptkommissar 24 Jahre in der Mordkommission tätig. In seiner Freizeit gehörte Fußball zum großen Hobby, Wiegmann kann auf 46 Jahre aktiven Vereinsport zurückblicken – vor allem beim SC Hemmingen-Westerfeld. Heinz Wiegmann gehörte zu den Gründern des Heimatbunds Hemmingen und dem Bürgerverein Hemmingen.

Keine Feierlichkeiten, aber Projekt mit KGS Dass es am 8. Mai auch in Hemmingen keine Veranstaltungen wie Gedenkfeiern oder Kranzniederlegungen geben wird, versteht sich in der Corona-Zeit von selbst. Die Stadtverwaltung plant jedoch eine Aktion mit der KGS Hemmingen im November. „Wir möchten am Volkstrauertag, soweit es dann wieder möglich ist, eine Veranstaltung mit Schülern zum Thema 75 Jahre Kriegsende machen“, sagt Bürgermeister Claus Schacht. Er wolle „weg von der Kultur der Kranzniederlegungen, und stattdessen Jugendliche miteinbeziehen“. Ohnehin ist Schacht ein großer Freund davon, die Historie auf solide Beine zu stellen. „Ein echtes Stadtarchiv wäre mein Wunsch. Jedoch ist die Quellenlage sehr dünn, da im Krieg viel zerstört wurde“, sagt er. Es gebe von damals auch kaum Zeitungen, die sonst wichtige Quellen seien. Die Hemminger Geschichte ist im Rathaus dokumentiert.

Von Stephan Hartung