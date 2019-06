Langenhagen

Die Polizei ist am Sonnabend um 14.30 Uhr an den Lehndamm ausgerückt. Dort hatte der Eigentümer eines geparkten Wohnwagens drei Jugendliche dabei erwischt, wie sie illegal in sein Gefährt eingedrungen waren. Nach Auskunft eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats waren die Heranwachsenden nicht zum ersten Mal in dem Wohnanhänger angetroffen worden. Seinen Angaben zufolge gaben die Jugendlichen bei der Polizei zu Protokoll, einfach nur chillen zu wollen. Das half dem Trio aber nicht, die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aus. Anschließend wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Von Sven Warnecke