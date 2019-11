Ob in Print oder digital: Das Herz der HAZ-Redaktion in Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark schlägt für das Lokale. Weshalb greifen die Reporter ein Thema auf, während ein anderes nicht berücksichtigt wird? Darüber will die Redaktion mit ihren Lesern beim ersten HAZ-Stammtisch in Burgwedel am 19. November diskutieren.