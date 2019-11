Wie arbeitet die Lokalredaktion in Print und digital?

Burgwedel

Wenn die Laienschauspieler aus Wettmar humorvoll ein Stück übers Abnehmen auf die Bühne bringen oder Großburgwedeler Ur-Gesteine ihre historischen Postkarten hervorholen – dann vermittelt die HAZ-Redaktion Burgwedel einen Eindruck davon in der Zeitung, und mehr noch digital: mit einer kompletten Bilderstrecke im Internet.

Wenn sich Landwirte aus Isernhagen mit ihren Traktoren auf den Weg zur Demonstration in Hannover machen, berichtet die HAZ-Redaktion Isernhagen davon in einem Liveticker via Twitter, auf HAZ.de und am nächsten Tag in der gedruckten Zeitung. Wenn der Leiter der Langenhagener Musikschule sich verabschiedet, dann begleitet die HAZ-Redaktion Langenhagen dies mit einem Video – und schafft so einen hörbaren Abschied, was bei Musik ja nicht unwichtig ist. Und wenn die Gemeinde Wedemark ihren Campus W erweitert, erstellt die HAZ-Redaktion Wedemark eine Grafik, damit Schüler, Lehrer, Eltern und Passanten auf einen Blick die Einschränkungen während der Bauzeit erkennen.

Nach welchen Kriterien aber wählt die Redaktion ein Thema aus? Wie und wann werden die Geschichten in der Redaktion diskutiert? Und: Wie erhalten die Reporter die wichtigsten Informationen über einen interessanten Menschen oder eine spannende Veranstaltung, über einen Zankapfel in der Kommune oder über ein Projekt, das zum Nachahmen anregen könnte? Auf welchen digitalen Kanälen recherchiert die Redaktion? Welche bedient sie? Wieso gibt es einen Plan, zu welchem Zeitpunkt ein Text online erscheint? Und weshalb gibt es jetzt HAZ+?

Welche Themen vermissen die Leser?

Über diese und andere Fragen möchte die Redaktion mit ihren Lesern ins Gespräch kommen –beim ersten HAZ-Stammtisch in Burgwedel. Sie möchte im Gegenzug aber auch erfahren, welche Themen die Leser vermissen. Denn auch wenn die Reporter jeden Tag aus Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark berichten: Es gibt garantiert noch Menschen, die es lohnt zu porträtieren, versteckte Orte, die den Charme einer Kommune ausmachen, oder Themen, über die sich der eine oder andere ärgert.

Auf diesen Austausch am Dienstag, 19. November, ab 19 Uhr im Gasthaus Am Markt, Am Markt 3 in Großburgwedel, freut sich die HAZ schon jetzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Redaktion übernimmt die Kosten für das erste Getränk – und freut sich vor allem auf interessante Fragen und Gespräche.

Lesen Sie dazu auch

Von Antje Bismark