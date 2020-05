Knapp fünf Jahre nach der fatalen Nachricht des fehlenden Brandschutzes am Gymnasium beginnt nun der Neubau an der Pferderennbahn. Bedingt durch die Corona-Schutzvorkehrungen fiel der Festakt klein aus, umso größer war dafür der symbolische Spaten für den ersten Stich für das in jeder Hinsicht ambitionierte Bauvorhaben.