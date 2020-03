Grüngutannahme: Gartenbesitzer brauchen vor Betriebshof viel Geduld

Die Wertstoffhöfe und landwirtschaftlichen Grüngutannahmestellen in der Region sind aktuell geschlossen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (Aha) reagiert damit auf die Corona-Pandemie. In der Folge landet immer mehr Gartenabfall in den Wäldern. Wie Revierförster Lucas Kubel vom Forstamt Fuhrberg berichtet, gebe es in seinem Zuständigkeitsbereich gleich mehrere Hotspots: Dabei handelt es sich um die Parkplätze im Sprillgehege zwischen Großburgwedel und Fuhrberg, im Rhaden zwischen Kleinburgwedel und Wettmar sowie im Forst Rundshorn bei Berkhof am Trimm-dich-Pfad. Dort würde zwar schon immer illegal Unrat abgeladen. Doch speziell in diesem Jahr ist es seit Beginn der Vegetationszeit besonders schlimm, sagt er.

Als Ursache dafür vermutet er auch die fehlende Sozialkontrolle auf den zumeist abseits gelegenen Parkplätzen. Denn überall dort, wo etwa auch Lastwagenfahrer ihre Rast einlegten, sei das Phänomen nicht so gravierend, weiß der Förster. Und harmlos ist das nicht, meint der Fachmann. Denn in den Gartenabfällen seien auch Reste fremder, nicht heimischer Pflanzen. Und diese „Neophyten“ würden dann die im Wald heimischen Pflanzen verdrängen und so die Natur erheblich aus dem Gleichgewicht bringen, erläutert Kubel. „Das gehört einfach nicht in den Wald.“