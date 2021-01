Langenhagen

Ein technischer Defekt hat offenbar den verheerenden Großbrand einer Autowerkstatt an der Hanseatenstraße in Langenhagen ausgelöst. Davon gehen die Brandermittler der Polizei aus. Den Schaden schätzen die Ermittler auf mehr als 500.000 Euro.

Löschwasserversorgung gestaltet sich schwierig

Das Großfeuer hatte am Mittwoch in einer dreiteiligen Halle im Gewerbegebiet am Pferdemarkt gewütet. Mehr als 100 Feuerwehrleute aller Langenhagener Ortsfeuerwehren sowie die Berufsfeuerwehr des Flughafens hatten von 9.15 Uhr an stundenlang gegen die Flammen angekämpft. Im Gebäude lagerten Reifen und Schmierstoffe. Eine dichte schwarze Rauchsäule stieg auf, die trotz des bedeckten Himmels über Langenhagen kilometerweit sichtbar war.

Anzeige

Problematisch gestaltete sich nach Feuerwehrangaben auch die Löschwasserversorgung. Die Förderleistungen der umliegenden Hydranten habe bei Weitem nicht ausgereicht, um alle Löschrohre zu versorgen. Weiteres Löschwasser habe deshalb über viele Hundert Meter herbeigeschafft werden müssen.

Lesen Sie auch:Feuerwehr Langenhagen im Großeinsatz an der Hanseatenstraße – mit Fotos und Video

Brandermittler sehen Stromleitung als Ursache an

Außer der Halle selbst, die vollständig zerstört wurde, waren ein angrenzendes Wohnhaus und eine weitere Lagerhalle von dem Brand betroffen. Diese Halle steht nur etwa zwei Meter neben der Werkstatt. Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatz leicht verletzt, einen Polizisten traf es schwerer: Er wurde nach Auskunft der Polizeidirektion von einem geplatzten Schlauch getroffen. Das Krankenhaus konnte der Beamte mittlerweile verlassen, er ist aber noch nicht wieder dienstfähig.

Brandermittler der Polizeidirektion Hannover waren am Donnerstag vor Ort und untersuchten die Überreste der Halle nach der Brandursache. Die Polizei gehe aktuell von einem technischen Defekt an der Stromleitung in einer Zwischendecke aus, teilte Behördensprecherin Natalia Shapovalova mit.

Von Frank Walter