Noch immer arbeitet die Üstra an den Stadtbahngleisen der Linie 1 auf der Vahrenwalder Straße. Deshalb muss die Strecke am Sonntag, 20. Oktober, erneut zwischen den Haltestellen Kabelkamp in Hannover und dem Endpunkt in Langenhagen gesperrt werden. Für Fahrgäste der Üstra pendeln ab circa 5 Uhr bis Betriebsschluss auf diesem Abschnitt Busse.

An der Haltestelle Kabelkamp müssen die Fahrgäste zwischen Bus und Bahn umsteigen – in beide Fahrtrichtungen. „Die Ersatzhaltestellen für die Busse befinden sich in der Nähe der regulären Stadtbahnhaltestellen“, teilt die Üstra mit. Doch die Abfahrtszeiten ändern sich: Um die Anschlüsse in der Innenstadt zu erreichen, fahren die Busse am Endpunkt bis zu fünf Minuten vor der üblichen Zeit los. Fahrgästen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, empfiehlt das Unternehmen, bereits am Hochbahnsteig Büttnerstraße zwischen Stadtbahn und Bus umzusteigen. Eine Ersatzhaltestelle finden Fahrgäste hinter der Einmündung zum Großen Kolonnenweg.

Die Üstra erneuert noch bis Anfang Dezember auf einem rund ein Kilometer langen Abschnitt im Bereich Alter Flughafen, Kugelfangtrift und Industrieweg die Gleise. Dafür wird die Strecke am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. Oktober, erneut gesperrt. Auch von Donnerstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 3. November, können die Stadtbahnen dort nicht fahren.

