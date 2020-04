Ab Montag gilt in allen geöffneten Geschäften Maskenpflicht. Damit das gelingt, hat die Wirtschaftsförderung der Stadt zum Wochenende 1000 Mundschutze an die Einzelhändler in Langenhagen verteilt. Unterdessen appelliert die Verwaltung an die Besucher des Rathauses, ebenfalls einen Schutz zu tragen.