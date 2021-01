Langenhagen

Ein solch tolles Spielgerät darf man auch mal ausführlich zelebrieren – schließlich haben alle Beteiligten der Emmaus-Kindertagesstätte in Langenhagen lang genug darauf gewartet. Realisiert werden konnte die immerhin 42.000 Euro teure Anschaffung dank einer Spendenaktion.

Doch bevor die Kinder darauf toben konnten, musste die achtjährige Alina zusammen mit Anke Kappler und Martina Schreiber das symbolische rote Band durchschneiden. Anschließend griff sich Patrick (7) eine mit Schokolade gefüllte Plastikflasche und warf sie gegen das Klettergerüst – wie bei der Taufe eines neues Schiffs. Kurz danach nahmen die Kinder unter lautem Jubel das neue Gerät in Beschlag, griffen aber erst bei den im Sand liegenden Pralinen zu.

Anzeige

Wie bei einer Schiffstaufe: Patrick (7) holt aus. Quelle: Stephan Hartung

Martina Schreiber war als ehemalige Leiterin der kirchlichen Tagesstätte und war dort insgesamt 38 Jahre in verschiedenen Funktionen im Einsatz. Im vergangenen Sommer beendete sie ihre Tätigkeit – ein wichtiges Projekt hatte sie bis dahin aber noch auf den Weg gebracht: das neue Kombi-Spielgerät mit Turm, Rutsche und vielen Klettermöglichkeiten auf mehreren Ebenen. Das alte Spielgerät an dieser Stelle, eine hölzerne Ritterburg, war in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß. Sechs Monate lang war es sogar gesperrt. Schreiber erinnerte sich bei der jetzigen Freigabe des neuen Geräts an die hohen Kosten zur Instandhaltung und die diversen TÜV-Prüfungen. „Das war alles ein Fass ohne Boden.“

Viele Spenden eingenommen

Also nahm die Einrichtung an der Ringstraße in Wiesenau nach Anstoß von Schreiber am Fundraising-Projekt „Sag mal Klettergerüst“ der Landeskirche teil. „Das war ein tolles Projekt. Die Resonanz war enorm“, sagt auch Anke Kappler. Die Fundraising-Managerin schob zusammen mit Martina Schreiber das Projekt an und begleitete es. Für ihr Engagement gewann die Kita die Kategorie „Nachhaltigkeit“ des zum achten Mal ausgeschriebenen Fundraising-Preises, erhielt neben 2500 Euro sogar eine kleine Trophäe – vor allem weil so viele Spenden eingesammelt wurden.

Kita-Leiter Marco Back zeigt den Fundraising-Pokal, an dessen Erhalt seine Vorgängerin großen Anteil hat. Quelle: Stephan Hartung

„Wir hatten gerade in der Corona-Zeit nicht gedacht, dass wir so viel finanzielle Unterstützung erfahren“, sagt Schreiber. Ein Teil kommt auch von Privatpersonen, etwa zwei Drittel stammen etwa von der Ikea-Sitftung oder von „Ein Herz für Kinder“ der Bild-Zeitung. Unterm Strich kamen nach neun Monaten Spendenkampagne unter Einbeziehung der sozialen Medien oder direkter Ansprache 42.000 Euro zusammen. Ausreichend für das neue Spielgerät, das 26.000 Euro kostet. Die weiteren 16.000 Euro wurden in notwendige Gartenarbeiten, Geländemodellierung und Installation von Fallschutz investiert.

Kinder sind an den Planungen beteiligt

Von Planung bis zur Inbetriebnahme hat es rund 14 Monate gedauert. Zum Planungsteam gehörten auch alle 107 Kita-Kinder. „Jedes Kind durfte eine Stimme abgegeben, wie das neue Gerät aussehen soll“, berichtet Schreiber. Im September entstand das Fundament, Ende November hatte eine Spezialfirma das Gerät geliefert und aufgebaut. Seit Dezember ist es fertig.

Die Kinder freuen sich über das neue Spielgerät. Quelle: Stephan Hartung

Aus Termingründen, aber auch bedingt durch Corona, wurde das Spielgerät aber erst jetzt im Januar übergeben. Die Kinder haben zuletzt durch die Fenster der Kita also schon den neuen Spielturm gesehen, durften ihn aber noch nicht nutzen. „Das war nicht einfach für die Kinder. Sie haben sich am Riemen gerissen“, lobt Kappler. Dann kann man die Eröffnung erst recht etwas feierlicher gestalten.

Von Stephan Hartung