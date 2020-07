Das Hallenfreibad Godshorn in Langenhagen sorgt auch drei Jahre nach seiner Schließung noch für Diskussionen. Ideen gab es viele für das Gelände – umgesetzt wurde nichts. Jetzt will ZAG-Chef Martin Weiß dort in ein „Klein Schalke“ investieren. Doch sind seine Pläne realistisch? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen – mit exklusiven Bildern vom Areal.