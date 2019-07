Langenhagen

Das Unternehmen Thelen prüft, ob es auf der bislang ungenutzten Parkfläche an der Emil-Berliner-Straße einen Shuttle-Service für Fluggäste anbieten soll. „Die Nachfrage ist ja offensichtlich vorhanden“, sagt Geschäftsführer Christoph Thelen. Denn das Vorhaben hat einen eigenwilligen Hintergrund: Mehrere Monate benötigte das Unternehmen im Herbst 2018, um einen illegalen Shuttle-Betreiber von ebendiesem Gelände wieder loszuwerden. Erst mehrere Anzeigen unter anderen auch durch die Stadt Langenhagen als Genehmigungsbehörden führten schließlich dazu, dass der Betreiber samt Equipment das Weite suchte. Auf den Kosten für das Verfahren und die Sperrung des Geländes blieben Unternehmen und Stadt bis heute sitzen.

Verhandlungen mit neuen Mietern hatten Vorrang

Gleichwohl will die Thelen-Gruppe die Parkplatzfläche, die einst zum CD-Produzenten EDC gegenüber gehörte, nicht ungenutzt lassen. „Wir haben in den vergangenen Monaten mit weiteren potentiellen Mietern der Fläche an der Emil-Berliner-Straße verhandelt“, sagt Thelen jetzt auf Anfrage. Weil dabei nie ganz klar war, wie viel Raum des Parkplatzes für potentielle Mieter freizuhalten wäre, blieb die Idee des eigenen Shuttle-Parkplatzes im Hintergrund. „Jetzt aber sind wir soweit, dass wir sicher einen Teil der Fläche für einen Shuttle-Platz bereithalten könnten.“ Da noch immer nicht alle Details klar sind, will Christoph Thelen derzeit nur ungern über Zeitpläne sprechen. „Wir sind aber intensiv damit beschäftigt und haben die Hoffnung, dass es sogar noch in diesem Jahr etwas werden könnte“, sagt er.

Stadt sieht keine größeren Probleme für Genehmigung

Rechtlich stünde einem solchen Angebot an der Emil-Berliner-Straße wenig im Weg. Schon der erste Betreiber hatte es im Sommer 2018 lediglich versäumt, den richtigen Antrag bei der Stadt Langenhagen zu stellen und kam dem trotz wiederholter Aufforderungen durch die Behörde nicht nach. „Solange auf Basis der Baugenehmigung und damit der darin definierten Nutzungsart der Gebäude die Stellplätze auf der Fläche nicht anderweitig genutzt werden müssen, kann ein Shuttle-Parkplatz dort auch entstehen“, hieß es schon damals aus dem Rathaus. Anderen Angeboten, etwa auf Parkplätzen weiterhin geöffneter Märkte, musste die Stadt in der Vergangenheit dagegen die Genehmigung versagen. Die Märkte hätten andernfalls ihre Baugenehmigung verloren.

