Hannover

Viele Menschen nutzen die derzeitigen Corona-Lockerungen in der Sommerzeit für einen Auslandsurlaub inklusive Flugreise. Bei der Rückkehr sollte man jedoch nicht vergessen, Souvenirs am Flughafen anzumelden, wenn diese einen Wert von 430 Euro pro Person übersteigen. Genau das haben ein 49-jähriger Mann aus der Türkei und seine Ehefrau am Dienstag nicht getan.

500 Gramm schwerer Goldgürtel

Mit einem 500 Gramm schweren Goldgürtel marschierte das Paar kurzerhand durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren – und direkt in eine Routinekontrolle der Zollbeamten. Das Problem: Das Mitbringsel des Paares hat einen Wert von über 23.500 Euro. Wie viel das Paar für das Stück bezahlt hat, ist unbekannt.

Zollbeamte entdeckten den in Küchenpapier eingewickelten Goldgürtel in der Jacke des Mannes. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sowie die Sicherstellung des Gürtels.

App erleichtert die Anmeldung

„Wir freuen uns alle, dass in diesem Jahr wieder vermehrt auch Reisen über die Ländergrenzen hinweg möglich sind. Wer dabei ein Reiseziel außerhalb der Europäischen Union wählt, sollte sich jedoch rechtzeitig mit den Regeln für die Wiedereinreise vertraut machen“, so Joline Kassner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Hannover. „Wir empfehlen dafür die App Zoll und Reise, welche kostenfrei im App-Store heruntergeladen werden kann.“

Die weitere Sachbearbeitung in dem Fall übernimmt die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Braunschweig.

Von Manuel Behrens