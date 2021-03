Langenhagen

Eine besondere Aktion zu Ostern hat sich der Flughafen Hannover in Langenhagen ausgedacht: Maskottchen Frida besucht Familien in der Flughafenstadt. „Da viele Familien nicht wie geplant vom Hannover-Airport aus in den Osterurlaub starten können, kommt Frida zu ihnen“, sagt ein Sprecher des Flughafens. Das Maskottchen besucht Familien in Langenhagen und den Ortsteilen rund um das Flughafengelände und verteilt vor den Häusern Ostertüten – ganz coronakonform.

Frida ist an zwei Tagen in der Stadt unterwegs

Die Rundfahrt ist für Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. März, zwischen 9 und 13 Uhr geplant. Am Dienstag ist Frida in Engelbostel, Godshorn, Schulenburg und Langenhagen unterwegs. Am Mittwoch führt die Tour durch Kaltenweide, Krähenwinkel und den Rest von Langenhagen.

Familien, die von Frida besucht werden wollen, müssen sich bis zum 22. März auf www.hannover-airport.de/ostern im Internet anmelden. Die ersten 50 Haushalte – 25 pro Tag – aus den anvisierten Orten können sich auf Fridas Besuch freuen.

„Die Tour wird unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt. Alle Teilnehmer werden gebeten, den Mindestabstand einzuhalten und die Maskenpflicht zu beachten“, heißt es vom Airport.

Von Sven Warnecke