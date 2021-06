Langenhagen

Die Feuerwehr ist am Dienstag gleich viermal alarmiert worden. Damit summieren sich die Einsätze in diesem Jahr auf nunmehr 348.

Bei der letzten Alarmierung des Tages rückten um 19.22 Uhr die Tierretter der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel an die Walsroder Straße in Langenhagen aus. Dort hatte sich eine junge Katze auf dem Dach eines Hauses verirrt. Als die Ehrenamtlichen vor Ort eintrafen, hatte sich der kleine Vierbeiner bereits selbst in Sicherheit gebracht und war in die Wohnung zurückgeklettert.

Zuvor war die Feuerwehr gleich zweimal wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einer Einrichtung an den Rohdehof gerufen worden. In einem Fall war die Technik gegen 18.19 Uhr bei Wartungsarbeiten ausgelöst worden. Bereits um 14.55 Uhr hatte es dort in der Tat gebrannt. Mitarbeiter des Hauses konnten das Feuer selbst löschen. Die Feuerwehr kontrollierte anschließend mit der Wärmebildkamera den Einsatzort.

Von Sven Warnecke