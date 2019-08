Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen ist am Montag um 3.46 Uhr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage an die Petzelstraße in Richtung Flughafen ausgerückt. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Florian Thon entdeckten die Einsatzkräfte in einem elektronischen Betriebsraum für Nieder- und Mittelspannung ein brennendes Kabel in einem Schacht unterhalb der Schaltschränke. Die betroffenen Leitungen seien von Mitarbeitern der Haustechnik des Flughafens spannungsfrei geschaltet und geerdet worden, berichtet Thon weiter.

Wärmebildkamera zeigt tote Ratte

Anschließend konnte die Feuerwehr mit Hilfe eines CO²-Löschers den Brand ablöschen. Der Schacht wurde zudem mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Dort entdeckten die Feuerwehrleute die Überreste einer Ratte. Möglicherweise hatte der Nager an dem Kabel geknabbert und so den Kurzschluss ausgelöst, berichtet Thon. Die Räume wurden belüftet und dann an einen verantwortlichen Haustechniker übergeben.

Von Sven Warnecke