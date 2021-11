Langenhagen

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Freitagabend am Bahnhof Langenhagen randaliert. Das wurde ihnen kurz darauf selbst zum Verhängnis. Denn das war passiert: Gegen 19.30 Uhr wurde die Bundespolizei Hannover alarmiert. Drei 13-Jährige Mädchen, eine 14-Jährige sowie drei Jungs (15, 16 und 18) sollen am Bahnhof mit Böllern um sich geworfen und randaliert haben.

„Während zwei Streifen auf dem Weg dorthin waren, bekamen sie die Nachricht, dass ein Jugendlicher im Fahrstuhl feststecken soll“, sagt Kevin Müller von der Bundespolizeidirektion Hannover. Als die Beamten in Langenhagen ankamen, staunten sie nicht schlecht. „Denn anstatt eines Jugendlichen, steckten gleich sieben Jugendliche im Fahrstuhl auf Bahnsteig 2/3 fest“, so Müller. Sie konnten sich nicht von alleine befreien.

Folgenschwere Tritte im Fahrstuhl

Über den Notrufknopf forderten sie Hilfe an. Die Feuerwehr Langenhagen wurde alarmiert. Diese stellte fest, dass der Fahrstuhl eine Störungsmeldung hatte und nicht mehr betriebsbereit war. Die Feuerwehr entschied eine Glasscheibe des Aufzugs zu zerstören und die Jugendgruppe aus Langenhagen und Hannover zu zu befreien. Gegen 20.45 Uhr waren die vier Mädchen und drei Jungen schließlich aus dem Aufzug befreit.

Ein Mädchen erklärte den Einsatzkräften schließlich, wie die Jugendlichen in die missliche Lage gekommen war. „Sie gab an, dass die Gruppe während der Fahrt mit dem Aufzug mehrfach gewaltsam gegen die Tür trat. Plötzlich stoppte der Fahrstuhl und fuhr nicht mehr weiter“, so Müller. Die Erziehungsberechtigten wurden durch die Bundespolizei vor Ort informiert und die Jugendlichen wurden an die Eltern übergeben. Auf sie wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung.

Von Manuel Behrens