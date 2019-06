Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen ist am Donnerstag um 12.47 Uhr zu einem Einsatz zu einem Haus an der Grenzheide gefahren. Dort hatte ein 21 Monate altes Kleinkind seine Eltern auf dem Balkon ausgesperrt. In ihrer Not riefen die Erwachsenen die Feuerwehr, die mit der Drehleiter anrückte und ein auf Kipp stehendes Fenster öffnete.

Einen weiteren Einsatz hatten die Ehrenamtlichen in einer Wohnung am Buschkamp. Dort war ein Bewohner gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen. Das Problem: Es stand Essen auf dem eingeschalteten Herd. Der Mann konnte aber noch den Notruf wählen. Die um 16.56 Uhr alarmierte Feuerwehr rückte sicherheitshalber mit der Drehleiter an – brach aber letztlich die Wohnungstür auf und ließ den Rettungsdienst zu dem Hilflosen.

Von Sven Warnecke