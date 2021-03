Langenhagen

Wegen eines qualmenden Papierkorbs ist die Ortsfeuerwehr Langenhagen am Mittwochnachmittag an den Stadtbahnhof Langenhagen-Zentrum gerufen worden. Vor Ort konnten die Ehrenamtlichen den Brand rasch mit einem Kleinlöschgerät – also einer Kübelspritze – löschen. Die Ursache des Feuers stand am Donnerstag noch nicht fest.

Von Sven Warnecke