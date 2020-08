Langenhagen

18 Einsatzkräfte der Feuerwehren Langenhagen und Kaltenweide waren am Freitagabend mehr als zwei Stunden lang an einer Eiche im Einsatz. Von dem großen Baum waren mehrere Äste abgebrochen und drohten auf die Straße zu stürzen.

Anwohner der Straße Eichengrund in Kaltenweide hatten um 20.42 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie an der Eiche Knackgeräusche gehört hatten. Zunächst erkundete Ortsbrandmeister Uwe Glaser die Situation. Weil die abgebrochenen Äste ziemlich weit oben hingen, forderte er die Drehleiter der Stadtfeuerwehr Langenhagen an.

Doch das große Fahrzeug an die richtige Position zu bringen war nach Angaben der Feuerwehr in der engen Straße nicht einfach. Geparkte Autos erschwerten das Ganze.

Am Ende trugen die Ehrenamtlichen mit einer Kettensäge Stück für Stück das Astwerk ab. Gegen 23 Uhr war die Gefahr dann beseitigt.

Brötchen lösen Feuerwehralarm aus

Für die Langenhagener Feuerwehr gab es am Sonnabendmorgen schon den nächsten Alarm. Um 7.32 Uhr löste eine Brandmeldeanlage in einem Gebäude am Straßburger Platz aus. Doch die Einsatzkräfte konnten schnell wieder abrücken: Ein Anwohner hatte Brötchen in der Mikrowelle aufgebacken. Dadurch entwickelte sich Qualm in dem Raum.

Von Julia Gödde-Polley