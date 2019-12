Feuerwehr rät: Brennendes Fett niemals mit Wasser löschen

Langenhagen

Fettexplosion in einer Wohnung: Die Langenhagener Feuerwehr ist jüngst zu einem Fettbrand ausgerückt. Ein Mann und eine Frau hatten am Mittwochmittag in der Küche ihrer Wohnung an der Tempelhofer Straße gekocht, als ein Feuer entstand. Die beiden versuchten, es mit Wasser zu löschen. Doch das war keine gute Idee, denn es entstand eine Stichflamme. Die Bewohner „haben auf jeden Fall Glück im Unglück gehabt“, sagt Feuerwehrsprecher Florian Thon. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Dunstabzugshaube schon schwarz. Es müsse eine ordentliche Stichflamme gegeben haben, berichtet Thon.

Das Feuer war bereits aus, als die Einsatzkräfte eintrafen. Bei den Bewohnern vermuteten die Rettungssanitäter eine leichte Rauchgasvergiftung. Beide lehnten Thons Angaben zufolge jedoch eine Fahrt mit dem Rettungswagen in eine Klinik ab. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten die Räume mit einer Wärmebildkamera und klärten die Bewohner über das richtige Handeln bei Fettbränden auf.

Feuerwehrsprecher warnt vor Gefahren

Langenhagens Stadtfeuerwehrsprecher Stephan Bommert nimmt den jüngsten Einsatz zum Anlass, auf die besonderen Gefahren von Fettbränden hinzuweisen. Diese seien zwar zumeist lokal begrenzt, also in einem Kochtopf. Wenn die Flammen dann nicht auf Einrichtungsgegenstände übergreifen, könnte diese Art von Bränden im Haushalt eher zur ungefährlichen Sorte gezählt werden. „Ungefährlich jedenfalls nur so lange, bis der unwissende Bewohner in der Überzeugung, vermeintlich richtig zu handeln, Wasser in den Topf gießt“, sagt Bommert. Die Folge: Innerhalb eines Sekundenbruchteils befindet sich der Bewohner in einer akut lebensbedrohlichen Situation.

„Das gefährliche an einem Fettbrand liegt in der Antipathie von Wasser und brennendem Fett“, listet der Feuerwehrsprecher auf. Denn Wasser besitze eine geringere physikalische Dichte als Fett. Es sinkt also auf den Boden des Topfes. Das brennende Fett wird indes Hunderte Grad heiß. Auch das absinkende Wasser erhitzt sich schlagartig. „Aus einem Liter Wasser entstehen ungefähr 1600 bis 1700 Liter Wasserdampf“, weiß Bommert. Beim Aufsteigen reißt der Wasserdampf das brennende Fett mit sich. „Eine verheerende Stichflamme, die dem Bewohner schwerwiegende Verbrennungen zufügen und andere Küchengegenstände in Brand setzen kann, ist die Folge.“

Topf am besten mit Deckel abdecken

Die Feuerwehr empfiehlt deshalb, den Topf mit dem brennenden Fett am besten mit einem Deckel oder einem feuerfesten Gegenstand abzudecken und dann von der Kochplatte zu nehmen. Die Abdeckung sollte so lange auf dem Topf bleiben, bis sich dieser abgekühlt hat. Wichtig sei auch, anschließend die Küche auch zu belüften.

„Letztendlich kann zu jedem Zeitpunkt natürlich auch die Feuerwehr alarmiert werden, wenn man sich nicht in der Lage fühlt, den oben beschrieben Löschvorgang auszuführen oder das Feuer sogar auf die Küchengegenstände übergreift“, betont Bommert.

Von Sven Warnecke und Julia Gödde-Polley