Krähenwinkel

Die Feuerwehr ist am Dienstag, 30. November, mit einem Großaufgebot an die Straße Hoher Kamp nach Krähenwinkel ausgerückt. Dort hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen piepsenden Rauchwarnmelder aus der Nachbarwohnung gehört und deutlichen Brandgeruch im Treppenhaus festgestellt. Sie wählten richtigerweise sofort den Notruf, sagte Ortsbrandmeister Kai Jüttner anschließend lobend. So hätten sie vermutlich das Leben der 82 Jahre alten Bewohnerin gerettet.

Denn die Feuerwehr konnte nach der Alarmierung um 15.54 Uhr mithilfe eines Schlüssels aus der Nachbarschaft die Wohnung dann gewaltfrei öffnen. Dort entdeckten sie die Seniorin, die krankheitsbedingt in den Räumen lag und nicht mehr ansprechbar war. Die Einsatzkräfte übergaben die Frau dem Rettungsdienst, die die Patientin in ein Krankenhaus brachte.

Die Feuerwehr Krähenwinkel und Kaltenweide war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten rasch angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd in der Küche für die Ursache des Qualms ausfindig machen. Das Elektrogerät wurde ausgeschaltet, die Wohnung anschließend belüftet.

Feuerwehr rückt nach Gasalarm aus

Ein Trupp der Feuerwehr misst den Gasgehalt in der Luft. Quelle: Stephan Bommert (Feuerwehr)

Nur rund eine Stunde später rückte die Ortsfeuerwehr Langenhagen wegen eines Gasalarms an den Straßburger Platz aus. Eine Ursache konnte indes nicht festgestellt werden, die Kräfte konnten wieder abrücken.

Von Sven Warnecke