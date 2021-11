Langenhagen

Ein defekter Fahrstuhl am Bahnhof Langenhagen-Mitte sorgt bei Menschen mit einer Behinderung sowie Eltern, die regelmäßig mit einem Kinderwagen unterwegs sind, für Unmut. Seit Wochen hängt nun schon ein Zettel der Deutschen Bahn (DB) an dem defekten Aufzug. Dieser weist darauf hin, dass der Fahrstuhl eigentlich ab Sonntag, 17. Oktober, wieder in Betrieb sein sollte – doch noch immer ist nichts passiert.

Bahnsteig 4 am Bahnhof Langenhagen-Mitte ist aktuell für Menschen mit einer Behinderung, großem Gepäck oder einem Kinderwagen nur schwer erreichbar. Von dort aus rollt unter anderem die S-Bahnlinie 5 aus Richtung Flughafen, die stündlich über Hannover Hauptbahnhof bis Hameln und Paderborn fährt. In einem Facebook-Forum machte eine Langenhagenerin auf den defekten Fahrstuhl aufmerksam. Ihren Angaben zufolge soll ein Starkregen im August zu der Misere geführt haben. In der Folge wurden die Maschinenräume des Fahrstuhls beschädigt, seitdem ist der Aufzug defekt und auch der Zettel mit dem überfälligen Datum hängt noch.

Bahnhof ist zentraler Ort, Reparaturen sollten schneller gehen“

„Es ist ärgerlich, dass es so lange dauert, bis die Aufzüge repariert sind“, sagt Astrid Schubart, Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung der Stadt Langenhagen. Im Gremium sei man gerade froh gewesen, dass die Aufzüge an dem Bahnhof wieder funktionierten, nachdem sie erst im vergangenen Jahr erneuert wurden und schon damals der Bahnhof für Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung über einen längeren Zeitraum nicht nutzbar war. „Der Bahnhof ist ein zentraler Punkt in Langenhagen, da sollte eine Reparatur schneller gehen“, sagt Schubart.

Die Deutsche Bahn (DB) bittet Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung eine Station vor oder nach der Station Langenhagen-Mitte“ ein- und auszusteigen bis der Fahrstuhl zu Gleis 4 wieder intakt ist. Quelle: Geoffrey May (Archiv)

DB empfiehlt, eine Station früher oder später einzusteigen

Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilt, ist die Herstellerfirma des Aufzugs bereits mit der Reparatur betraut. Allerdings fehle ein spezielles Elektronikteil, dass aufgrund der Lieferengpässe noch nicht eingebaut werden konnte. Sobald das Teil vorliege, könne aber auch der Fahrstuhl wieder genutzt werden, verspricht die Bahn. Menschen, die auf einen Aufzug angewiesen sind, empfiehlt die DB, eine Station vor oder nach Langenhagen-Mitte ein- oder auszusteigen. „Wir bedauern die Situation sehr und hoffen, schnellstmöglich wieder den vollen Service anzubieten“, sagte eine Bahnsprecherin. Der Zettel mit dem überschrittenen Datum solle ihren Angaben zufolge nun zeitnah entfernt.

Von Leona Passgang