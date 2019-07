Kaltenweide

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide ist am Dienstag um 11.48 Uhr wegen eines havarierten Lastwagens an den Kiebitzkrug ausgerückt. Die Ehrenamtlichen waren unter der Leitung von Lutz Reßmeyer mit 15 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Nach Auskunft von Kaltenweides Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky hatte ein Lastwagenfahrer beim Rangieren offenbar einen Baumstumpf übersehen. Das Hindernis riss ein großes Loch in den Tank des Fahrzeugs. In der Folge liefen etwa 350 Liter Diesel aus. Die Feuerwehr streute sieben Sack Bindemittel aus. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Untere Wasserbehörde übergeben. Die Region Hannover prüft nun, ob es Folgen für die Umwelt gibt.

Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr in Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke