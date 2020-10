Langenhagen

Die Diebe, die am Donnerstag zwischen 5.50 und 7.45 Uhr gewaltsam in die Wasserwelt eingedrungen sind, haben nach Ansicht der Polizei Langenhagen gute Ortskenntnisse gehabt. So setzten die Einbrecher mit übergestülpten Einweghandschuhen nicht nur die installierten Überwachungskameras außer Gefecht, sondern auch die Brandmeldeanlage.

Nach Auskunft von Kriminalhauptkommissar Ingo Wachsmann gelangten die Täter über die Feuertreppe auf das Dach der Schwimmhalle an der Theodor-Heuss-Straße. Von dort aus schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Personalbereich. In den Büros flexten sie zwei Tresore auf und entwendeten Bargeld in bislang ungeklärter Höhe. Später alarmierte Polizisten entdeckten im Außenbereich der Wasserwelt Münzgeld, das die Einbrecher offenbar verloren oder weggeworfen haben, berichtet der Ermittler auf Anfrage.

Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Über die genaue Höhe des Schadens konnte Wachsmann am Freitag noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 um Zeugenhinweise.

Unterdessen hat die Stadt Langenhagen für die regulären Besucher eine positive Nachricht: Die Wasserwelt hat seit Freitag wieder geöffnet. Über die genauen Einlass-Modalitäten können sich die Gäste auf der Internetseite www.wasserwelt-langenhagen.de informieren.

Von Sven Warnecke