Langenhagen

Einbrecher sind in einen Supermarkt an der Erich-Ollenhauer-Straße eingedrungen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen hatten die Täter am Dienstag zwischen 19.35 und 19.45 Uhr – das Geschäft hatte noch geöffnet – ein auf Kipp stehendes Fenster zum Aufenthaltsraum eingedrückt. Anschließend brachen sie ein Vorhängeschloss zu einem vergitterten Regal mit Tabakwaren auf. Die Unbekannten erbeuteten Zigaretten im Wert von circa 2500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke