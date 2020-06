Engelbostel

Einbrecher sind über Nacht in eine Gaststätte eingestiegen und haben es auf technisches Equipment abgesehen. Die Unbekannten hebelten zwischen Dienstag, 21.15 Uhr, und Mittwoch, 6.25 Uhr, zunächst ein Fenster des Gebäudes an der Alten Landstraße auf und gelangten so in das Innere. Sie flüchteten mit einem Laptop und hinterließen einen Schaden von etwa 150 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Das Kommissariat Langenhagen nimmt Hinweise unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley