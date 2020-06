Der Niederschlagsmangel im Frühjahr hat auch die Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt. Stephan Bommert von der Stadtfeuerwehr Langenhagen appelliert daher an alle Menschen, keinen Müll in die Natur zu schmeißen. „Das sollte man nie tun, aber besonders bei Gläsern oder Scherben kann schnell ein Brennglaseffekt einsetzen“, sagt Bommert. Dabei werden die Sonnenstrahlen vom Glas so stark auf einen Punkt fokussiert, dass dieser sich so stark erhitzen kann, dass ein Feuer entsteht. „Daraus kann schnell ein Flächenbrand werden“, so der Feuerwehrsprecher.

Auch aktive Brandquellen wie Zigaretten, Feuerzeuge oder Gasbrenner hätten in der Natur nichts zu suchen. Aber auch passive, zu denen beispielsweise nach einer Autofahrt noch warme Motoren zählen, können zur Gefahr werden. Bommert hofft, ein Bewusstsein in den Köpfen der Menschen zu schaffen.

Der Feuerwehr-Flugdienst sowie Landes- und Polizeihubschrauber sind in Risikogebieten wie der Lüneburger Heide oder dem Harz vermehrt im Einsatz. In der Lüneburger Heide werden die Wälder mit Kameratechnik überwacht. „So etwas gibt es bei uns nicht“, so der Feuerwehrsprecher. Deshalb sei es im Falle eines Waldbrandes wichtig, möglichst schnell alarmiert zu werden. „Wenn jemand den Verdacht hat, dass es brennt, dann lieber sofort die Feuerwehr kontaktieren. Es gibt bei einem Fehlalarm anschließend auch keinen auf den Deckel“, verspricht Bommert.

