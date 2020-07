Langenhagens Schulen haben für eine verbesserte Datenverarbeitung neue Server erhalten. Alle weiterführenden Schulen verfügen jetzt über je zwei, alle Grundschulen über je einen Server. Nur die Leibniz-IGS, die Adolf-Reichwein-Grundschule sowie die Grundschule Krähenwinkel erhalten diese Geräte erst nach den Sommerferien.

Sämtliche Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft sind inzwischen an das schulinterne Kommunikationsprogramm iServ angeschlossen, das eine gesicherte Verbindung unter Lehrkräften sowie Schülerschaft beispielsweise auch für den digitalen Heimunterricht sicherstellt. Die Stadt verwaltet derzeit an allen Schulen zusammen 1050 Computer (Stand: Dezember 2019). 850 davon hat sie in den vergangenen drei Jahren ausgetauscht.

Durch verbesserte Leitungen oder Verträge hat sich die Netzanbindung bei einigen Schulen verbessert. Das Gymnasium sowie die IGS Langenhagen sind seit Mitte Juni mit 250 MBit pro Sekunde im Internet unterwegs. Bislang konnte nur die Leibniz-IGS mit diesem Tempo surfen. Die IGS Süd verfügt derzeit nur über 175 MBit pro Sekunde. Bei den Grundschulen konnte die Geschwindigkeit in Kaltenweide auf 220 MBit pro Sekunde, bei der Friedrich-Ebert-Grundschule auf 250 MBit pro Sekunde sowie an der Hermann-Löns-Grundschule auf 110 MBit pro Sekunde erhöht werden.

Bei der Anbindung der Klassen an das schuleigene Netzwerk schwankt der Ausbau allerdings noch erheblich. Zu 100 Prozent angebunden sind lediglich die Räume der Grundschulen in Engelbostel und in Kaltenweide. Die übrigen Schulen liegen zwischen 95 Prozent (IGS-Süd) und 25 Prozent (Krähenwinkel und Hermann-Löns-Grundschule). Bis auf Kaltenweide erwartet jede Schule in den kommenden Jahren eine Sanierung, einen Um- oder Neubau beziehungsweise zusätzliche Container. Bis zum Sommer 2020 sollen von 258 Klassenräumen insgesamt gut 210 mit interaktiven Tafeln ausgestattet sein. Bei den weiterführenden Schulen verfügt die IGS Langenhagen mit 55, bei den Grundschulen die Friedrich-Ebert-Grundschule mit 9 Elementen über die höchste Zahl an sogenannten iBoards.