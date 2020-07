Die Polizei Langenhagen ermittelt nach dem Diebstahl einer Geldbörse in einer Langenhagener Pizzeria. Gesucht wird eine Frau, die am Dienstagabend in mehreren Lokalen unterwegs gewesen sein soll. Verbindungen gibt es auch zu einem Vorfall in Altwarmbüchen. Die Beamten warnen nun Restaurantbesucher und suchen Zeugen.