Die Corona-Krise hat das Jahr 2020 in Langenhagen bestimmt

Es kommt nicht oft vor, dass man in Deutschland Probleme mit dem Leitungswasser hat. Zeitweise bis zu 6000 Langenhagener machten Ende des Jahres eine andere Erfahrung. Durch Defekte und Unachtsamkeiten bei einem Gewerbebetrieb war das Trinkwasser wochenlang mit einem Reinigungsmittel verschmutzt. Lautsprecherwagen, Wasserkanister und Duschen in der Sporthalle lieferten ungewohnte Bilder. Ein Lichtblick gab es immerhin: Die vielen Ehrenamtlichen brachten die Nachbarn mit ihrer Hilfe durch die trockene Zeit.

Nach langer Debatte Klimapaket beschlossen

850.000 Euro sollen aus Langenhagen jährlich in den Ausbau des Radverkehrs fließen. Quelle: Sebastian Stein

Nach langer Beratung hat sich der Rat der Stadt Langenhagen zu einem richtungsweisenden, millionenschweren Klimapaket durchgerungen. Fotovoltaikpflicht, neue Radwege, mehr Bäume und ein Verbot von Ölheizungen: Langenhagen wird sich verändern – und Bürger wie Unternehmen müssen durch neue Regeln bald mitziehen.

Neues Gymnasium ist Langenhagens größte Baustelle

Gemeinsam wird der Grundstein für das neue Gymnasium gesetzt. Quelle: Frank Walter

Im Oktober wird die Grundsteinlegung gefeiert, seitdem verändert sich Langenhagens Mega-Baustelle weiter Tag für Tag. Geplant ist der Neubau des siebenzügigen Gymnasiums an der Rennbahn für 1760 Schüler und 200 Lehrer. Geplante Baukosten: 85 Millionen Euro.

Fingerabdruck verhilft nun zum Perso

Leonie Lübke, Auszubildende bei der Stadt Langenhagen, testet die Abholstation für Dokumente am Rathaus. Quelle: Stephan Hartung

Langenhagen als Vorreiter in Niedersachsen: Ende November geht die Abholstation für Personalausweise und andere Dokumente am Rathaus in Betrieb. Wer unabhängig von den Öffnungszeiten des Bürgerbüros sein will, kann das richtige Fach per Fingerabdruck öffnen.

Stadt testet mögliche Gefahr von Wasserpflanzen im Silbersee

Die Rettungsschwimmerin Paula Sommer der DLRG Langenhagen zeigt in einem Selbstversuch, dass die Pflanzen unterhalb der Wasseroberfläche im Silbersee nicht gefährlich sind Quelle: Frank Tunnat

Nach einem im Juli tödlich verlaufenden Badeunfall im Silbersee in Langenhagen, bei dem ein Mann einem in Not geratenen Schwimmer half und dabei selbst unterging, hatte sich eine Diskussion über den dortigen Pflanzenbewuchs entfacht. Es stand die Frage im Raum, ob die Pflanzen, in denen sich Badegäste verheddern, die Ursache für den Unfall gewesen sein könnten. Rettungsschwimmer der DLRG machten deshalb einen Selbsttest und zeigten, dass die Pflanzen weder nach Badegästen schnappen, noch die Schwimmer unter die Wasseroberfläche ziehen.

Hochzeiten inmitten von kuscheligen Alpakas

In Corona-Zeiten können Brautpaare jetzt statt mit vielen Gästen inmitten von Alpakas feiern. Quelle: privat

Sabine Weinrich und Oliver Menke betreiben in Kaltenweide eine Alpakazucht. Diese Idee sorgt auch bei Brautpaaren für Begeisterung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie samt Kontaktbeschränkungen bieten die Tiere eine schöne Kulisse für ein Hochzeitsfoto.

Menschen des Jahres

Nach gut 30 Jahren ist Schluss: Monika Gotzes-Karrasch geht als Erste Stadträtin und Sozialdezernentin in den Ruhestand. „Alles hat seine Zeit“, hat sie gesagt – und die soziale Verantwortung der Stadt Eva Bender übergeben.

An der Schützenstraße sind heute das soziale Rathaus und die Stadtbibliothek untergebracht: Bis heute zählt sich Monika Gotzes-Karrasch zu den „Power-Leserinnen“ der Einrichtung. Quelle: Rebekka Neander

Mit Nicole Blonski hat der DRK-Ortsverein Godshorn seine Führungskrise beenden können. Mit ihrer Kandidatur für den Vorsitz hat die 40-Jährige dafür gesorgt, dass die Gruppierung des Roten Kreuzes weiterhin eigenständig arbeiten kann.

Der neue Vorstand besteht aus Karin Wielsch (von links), Birgit Rosien, Nicole Blonski als Vorsitzende und Manuel Armas Sabor Quelle: Stephan Hartung

Seit 40 Jahren gibt es die Mimuse. Seit 2011 hat Franz Gottwald die Geschicke als Programmmacher beim größten Kleinkunstfestival Norddeutschlands geleitet. Doch nun war Zeit, die Verantwortung an Inga Herrmann und so in jüngere Hände zu geben.

Franz Gottwald will sich nun mehr Zeit für seine Musik nehmen. Quelle: privat

Und dann war da ja noch Corona

Bundesweite Aufmerksamkeit hat Langenhagen im Mai des Corona-Jahres erlangt. Mit insgesamt 161 vom Gesundheitsamt registrierten, an Covid-19 erkrankten Mitarbeitern beim Paketdienstleister UPS galt die Stadt eine Zeit lang als Hotspot der Region Hannover. Betroffen waren auch zwei kommunale Flüchtlingsunterkünfte, in denen Beschäftigte des Unternehmens untergebracht waren.

Im Mai sind beim Paketdienstleister UPS in Langenhagen viele Mitarbeiter an Corona erkrankt. Quelle: Nancy Heusel

Bei dem im März verhängten „harten Lockdown“ kam nicht nur das gesellschaftliche Lebens zum Erliegen. Es stellte auch viele Familien vor erhebliche Herausforderungen. Das sogenannte Homeschooling forderte nicht nur die Kinder, sondern speziell auch die Eltern. Auch Geschäften, Kulturtreibenden, Sportvereinen und Unternehmen wurde in dieser Zeit einiges abverlangt.

Nach kurzer Erholung während des Lockdowns flammte mit Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in den Schulen und mit Eröffnung der Kitas die Infektionen wieder auf. Die Folge war nicht nur eine angeordnete Quarantäne in diversen Einrichtungen, sondern auch ein steter Wechsel beim Unterricht zu Hause oder in der Schule.

Schülerinnen schreiben Brandbrief an Kultusminister

Aus diesem Grund schrieb Anfang November Karlotta Sophie Hamburg, Schülervertreterin der IGS Langenhagen einen Brandbrief an Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). Darin forderte die Zehntklässlerin die Landesregierung auf, nicht permanent von einem Szenario ins andere zu verfallen, vielmehr den Unterricht auf Distanz zu ermöglichen – allein schon wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr in vollen Schulbussen. Zumal auch eine Umfrage unter IGS-Schülern ergeben hatte, dass sie mit Homeschooling sehr zufrieden waren. Als all das nichts half – das Schreiben unbeantwortet blieb –, erhielt die junge Langenhagenerin Unterstützung von ihren älteren Mitschülerinnen. Drei junge Frauen des 13. Jahrgangs starteten am 18. November eine Onlinepetition, um angesichts der anhaltenden Corona-Situation in Niedersachsen landesweit wieder in das Szenario B zurückzukehren. Das bedeutet, nur noch in halber Stärke in den Klassenzimmern zu sitzen, die übrigen Schüler sollen per Homeschooling unterrichtet werden. Bis zum 28. Dezember hatten Joana Corell und ihre Mitstreiterinnen 1779 Menschen davon überzeugt, die Petition zu unterzeichnen. Noch haben sie einen Monat Zeit, um auf die nötigen 5000 Unterschriften zu kommen, um die Petition bei den zuständigen Stellen einreichen zu können.

Gewerbesteuereinnahmen sinken in Corona-Krise

Doch nicht nur in den Schulen hat die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen. Auch die Wirtschaft in Langenhagen leidet massiv. In der Folge muss die Stadtverwaltung ihren Haushaltsplan überarbeiten – für die Zukunft mit deutlich geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer kalkulieren.

Zum Ende des Jahres sind (Stand 28. Dezember) in Langenhagen 1054 Menschen mit Covid-19 infiziert gewesen.

Von Sebastian Stein, Frank Walter und Sven Warnecke