Wenn man auf die 60 Ehejahre von Ingrid und Jürgen Endewardt zurückblickt, dann lässt sich feststellen: Sie waren ständig unterwegs – im Boot, Auto, Zug und Flugzeug. Von daher musste es wohl so sein, dass auch bei ihrem Kennenlernen ein Fortbewegungsmittel eine Rolle spielte: ein Motorrad.

Damals noch unter ihrem Mädchennamen Ingrid von Jutrczenka fuhr sie aus ihrer Heimat Hannover in den Springer Ortsteil Eldagsen. „Ich wollte eine kranke Arbeitskollegin besuchen“, erzählt sie. Das Outfit auf ihrem Roller: rote Pumps, grüner Ledermantel. Das fiel auch dem Bruder der Arbeitskollegin auf, Jürgen Endewardt. „So sah in Eldagsen niemand aus“, sagt der heute 83-Jährige und lacht. Er sprach sie an. „Ich wollte am Wochenende auf Paddeltour gehen, habe noch einen Bootsjungen gesucht.“ Das war Ende der Fünfzigerjahre. Der Rest ist Geschichte. Am 19. August 1960 heirateten die jungen Leute in Hannover, feiern also am Mittwoch ihre diamantene Hochzeit.

Drei Kinder, sechs Enkel und ein Urenkelkind

Nach der Eheschließung lebten die Endewardts zunächst in Groß Berkel bei Hameln. Später folgten Wennigsen, Hannover-Leinhausen und Engelbostel als Wohnorte, seit einem Jahr ist die City Park Residenz in Langenhagen ihr Zuhause. Das Paar hat drei Kinder, sechs Enkel und ein Urenkelkind. Während Jürgen Endewardt bis zum Renteneintritt der Deutschen Bundesbahn treu war und es bis zum Leiter der Hauptgüterabfertigung mit 600 Mitarbeitern am Weidendamm in Hannover schaffte, arbeitete seine Frau bis 1966 bei der Landesbank. Dann wechselte sie die Branche und war in der Marktforschung tätig – mit Fahrten quer durch Deutschland.

Ingrid und Jürgen Endewarth sind seit 60 Jahren verheiratet. Das alte Foto zeigt das frisch vermählte Paar bei seiner Hochzeit, eingerahmt von den Trauzeugen Kurt Strauß (links) und Felix von Jutrczenka. Quelle: privat

Hobby: Alle Hauptstädte Europas besuchen

Unter diesen Umständen umso erstaunlicher war ihr privat betriebenes Hobby: alle Hauptstädte Europas zu besuchen. Mit dem Zug. „Wir haben fast alle geschafft, aber ein paar Städte im Osten wie Moskau haben wir nicht gesehen“, sagt Ingrid Endewardt. In der Regel im Zugverbund dabei: ein Tanzwagen. „Das klappte wegen guter Eisenbahnbeziehungen“, sagt Jürgen Endewardt mit einem Augenzwinkern.

Andere Reisen führten sie nach Indien und Abu Dhabi. Natürlich mit dem Flugzeug. „Das waren ganz andere Welten. Vor allem an unsere Nil-Kreuzfahrt zu unserer goldenen Hochzeit denke ich gern zurück“, sagt die 82-Jährige und betont, sie freue sich, „dass bei den vielen Fahrten unsere Kinder und Enkelkinder dabei waren, die Familie war und ist uns sehr wichtig“.

Apropos Wasser: Im Kanusportverein RSV Hannover engagierte sich Jürgen Endewardt über viele Jahre ehrenamtlich, als Jugendleiter der Kanuabteilung bis hin zum Vereinsvorsitzenden. Unter seiner Regie rief der Verein die außerschulische Betreuung von Kindern aus den südlichen Stadtteilen ins Leben. Es ist also kein Zufall, dass er seine spätere Frau mit einer Paddeltour erstmals ausführte, damals im April 1959 auf der Böhme. Bleibt natürlich abschließend noch die Frage zu klären: Hat sie sich denn damals als Beifahrer gut gemacht? „Ja, sie war ein prima Bootsjunge.“ Nach 60 Jahren Ehe rudern sie immer noch gemeinsam in die gleiche Richtung.

