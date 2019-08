Langenhagen

Der Diakonieverband Hannover-Land hat seinen Geschäftsbericht in Langenhagen vorgestellt und gleichzeitig in die Zukunft geblickt – mittelfristig steht die Diakoniewoche auf dem Programm, in naher Zukunft soll ein interessantes Projekt umgesetzt werden.

„Es war ein gutes Geschäftsjahr, das jedoch eine Fü...