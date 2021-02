Langenhagen

Während viele Vereine ihre nun anstehenden Hauptversammlungen auf später ins Jahr verschieben, hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Langenhagen einen anderen Weg eingeschlagen: Sie hat ihre Mitgliederversammlung als Hybridveranstaltung analog und virtuell zugleich über die Bühne gebracht.

Mehr als 40 Mitglieder sind online in der Hauptversammlung

Zehn Mitglieder trafen sich dazu am Sonnabend mit Masken und Abstand in der Wasserrettungsstation am Silbersee, mehr als 40 weitere waren online am heimischen Computer dabei. Wegen einer aktuellen und erfolgreichen Wasserrettung begann die Versammlung, bei der Bürgermeister Mirko Heuer den Lebensrettern in einem Grußwort für deren unermüdlichen Einsatz dankte, eine halbe Stunde später als geplant. Das war aber auch schon die einzige organisatorische Auffälligkeit. Immerhin hatten rund 20 DLRG-Mitglieder eine Woche zuvor bereits eine Videokonferenz als Probelauf absolviert und für gut befunden.

Viele Mitglieder nehmen online an der Hauptversammlung teil. Quelle: DLRG Langenhagen

Der aktuelle Rettungseinsatz, der einer ins Eis eingebrochenen Frau und deren Hund galt, steht in einer Reihe mit den fünf Wasserrettungen im vergangenen Jahr. Einen Mann hatten die Ehrenamtlichen dabei im Juli nur noch tot bergen können. Insgesamt hatten 96 DLRG-Wachgänger 3662 Stunden und damit deutlich weniger Zeit als sonst bei der Wasserrettung am Silbersee absolviert. Während in anderen Jahren bei bestem Sommerwetter bis zu 30 Wachgänger gleichzeitig am Badesee im Einsatz sind, musste die DLRG wegen der Corona-Pandemie dabei 2020 Abstriche machen. „Der Wasserrettungsdienst wurde im vergangenen Jahr in Zehn-Personen-Gruppen unter einem akribisch ausgearbeiteten Hygienekonzept durchgeführt“, erläutert DLRG-Sprecher Frank Berkemann.

Insgesamt versorgten die Wachgänger in der vergangenen Saison am Silbersee 78 leichtere Verletzungen. Meist handelte es sich dabei um Schnittverletzungen an den Füßen oder Insektenstiche.

Bei der Ausbildung müssen auch die Partner mit ran

Ihre Ausbildung absolvierten die Rettungsschwimmer teilweise aufgrund der Kontaktbeschränkungen gemeinsam mit ihren häuslichen Partnern, teilweise auch in Onlineseminaren. Auch konnte die Ortsgruppe einen Trainer finden, der freitagabends ein Hometraining anstelle des Schwimmtrainings anbot. Ebenso findet die Jugendarbeit unter der Jugendleiterin Finja Dörel nun allwöchentlich online statt – beispielsweise mit Spielen und Gesprächsrunden.

Der jüngste Einsatz: Die DLRG und die Feuerwehr Langenhagen retten eine Frau samt Hund von der Badeinsel im Silbersee. Quelle: Frank Berkemann

Einen großen Nachholbedarf sieht die DLRG Langenhagen hingegen bei der Schwimmausbildung, damit es nach der Pandemie nicht eine Generation von Nichtschwimmern gibt. Nachdem der erste Lockdown beendet war, konnte die DLRG immerhin mit einem Fünftel der Kinder die Schwimmausbildung in der Wasserwelt fortsetzen – „bis der zweite Lockdown dieses im Herbst wieder verhinderte“, so Berkemann. Die Warteliste auf einen Schwimmkurs, schon Anfang 2020 sehr lang, ist nun noch weiter angewachsen. „Das wird ewig dauern, sie abzubauen“, befürchtet der Sprecher.

Die Wachsaison am Silbersee startet Mitte Mai

Die Corona-Krise hat auch die Mitgliederzahl der Ortsgruppe sinken lassen. Unterm Strich steht ein Minus von rund 5 Prozent auf nun 521. Um die Mitglieder, die coronabedingt in Kurzarbeit waren, finanziell nicht noch weiter zu belasten, wurden im vergangenen Jahr die Mitgliedsbeiträge erst im dritten Quartal eingezogen. In diesem Jahr wird der Beitrag wieder Anfang April abgebucht.

Viele Veranstaltungen wie der Ostercup, das Osterfeuer mit dem Abenteuerland, das Seefest, die Nacht der Lichter, der Flohmarkt und der Kreativbasar mussten wegen der Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr sind wenige Termine geplant. Am 15. Mai wird die Wachsaison am Silbersee eröffnet und am 12. September beendet. Vielleicht kann es im November die Nacht der Lichter geben. Sofern das möglich ist, wird die DLRG dann alle Langenhagener dazu eingeladen.

Von Frank Walter