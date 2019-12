DHL schickt Paket in falsche Richtung: Familie muss 18 Euro Nachgebühr für Päckchen zahlen

Langenhagen

Meiko Kahler und sein Sohn Johannes sind sauer: Der achtjährige Langenhagener erwartete ein heiß ersehntes Geburtstagspäckchen von seinem Onkel aus Sorsum bei Hildesheim. Als der DHL-Bote es an der Hackethalstraße abgab, gab es für Ehefrau Alexandra eine böse Überraschung. Die 45-Jährige sollte 18 Euro Nachporto entrichten.

Familie verweigert nicht die Annahme des Pakets

Sie zahlte das Geld. Schließlich erwartete ihr Sohn das Paket. „Wir wollten Johannes die Freude ermöglichen, dass er das Päckchen öffnen kann – und haben deshalb das Geld gezahlt“, erzählt Meiko Kahler später dieser Zeitung. Hinterher kam bei der Familie dann aber doch richtig Ärger auf. Sie argwöhnte zunächst, der Zusteller habe sich möglicherweise sein Trinkgeld aufbessern wollen.

Post hat nichts mit DHL-Päckchen zu tun

Dann begann für die Langenhagener nach eigenen Angaben eine kleine Odyssee: Der 51-Jährige fuhr direkt zur Poststelle am Marktplatz. Dort wollte der zweifache Vater das Päckchen wiegen lassen und in Erfahrung bringen, wie hoch das Porto für den gelben Karton sei. „Das Probewiegen machen wir bereits seit August nicht mehr“, antwortete ihm ein Postbeamter. Und auch auf die Frage, wie der DHL-Bote auf 18 Euro Nachgebühr kommt, bekamen die Kahlers eine wenig zufriedenstellende Antwort: „Dafür bin ich nicht zuständig, ich bin von der Post“, sagte der Beamte zu Kahler, der über die Antwort erbost ist.

Mit auf den Weg bekam Kahler eine Visitenkarte der Postbank, auf der ebenfalls eine Service-Telefonnummer von DHL vermerkt war. Diese Nummer wählte er mit seinem Mobiltelefon noch vor dem Postamt auf dem Marktplatz. Relativ schnell hatte Kahler einen Service-Mitarbeiter an der Strippe. Dieser verlangte die sogenannte Sendungsverfolgungsnummer.

Ohne entsprechende Nummer gibt es keine Hilfe

„Die habe ich nicht, weil ich es nicht abgeschickt habe“, musste der Langenhagener einräumen. Die folgende Antwort fällt wenig erbaulich aus: „Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen.“

Mittlerweile war Kahler richtig genervt, wie er bei einem späteren Besuch in der Redaktion berichtet. So wusste die Langenhagener nach wie vor nicht, weshalb DHL von ihnen 18 Euro Nachgebühr gefordert hatte. Deshalb nahmen sie mit Tante und Onkel in Sorsum Kontakt auf. „Eigentlich ist uns das peinlich gewesen, zu fragen, ob sie das Paket ohne Gebühr losgeschickt haben“, erzählt Meiko Kahler. Die Verwandten, so stellte sich heraus, hatten 7,49 Euro für das Päckchenporto gezahlt, berichtete der 51-Jährige.

Zudem tauchte schließlich auch das Versendungsprotokoll auf. Demnach sei das Päckchen erst nach Speyer, dann nach Heidelberg verschickt worden. Dann leitete DHL die Postsendung wieder nach Hannover, und der Bote kassierte bei Familie Kahler in Wiesenau das Geld für die vermeintliche Nachsendung.

DHL räumt Fehler ein und zahlt aus Kulanz 25 Euro

Auf Anfrage dieser Zeitung weist DHL-Sprecher Jens-Uwe Hogardt darauf hin, dass es immer wieder passieren könne, dass Pakete mit alten Adressaufklebern nicht da landen, wo sie hingehören. Das irritiere die Mitarbeiter in den Paketzentren, die dann das Paket unter Umständen falsch versenden – wie in diesem Fall, liefert Hogardt die Erklärung.

Gleichwohl räumt der Sprecher ein, dass der Fehler zweifelsfrei bei DHL liege. Familie Kahler aus Langenhagen ist inzwischen wieder ein wenig versöhnt. „Wir überweisen 25 Euro zurück“, sagte DHL-Sprecher Hogardt und spricht von Kulanz. Und inzwischen ist die Summe auch angekommen. „Wir haben das Geld erhalten“, berichtet Meiko Kahler. Doch so ganz ist der Ärger bei der Familie noch nicht verflogen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier