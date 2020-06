Langenhagen

Aufgrund der Corona-Pandemie können die Menschen in Seniorenheimen nur sehr eingeschränkt Besucher empfangen. Die DAK-Gesundheit ruft deshalb Kinder auf, für die von der Isolation Betroffenen in den Pflegeheimen Briefe zu schreiben, Bilder zu malen oder etwas zu basteln. Man wolle „gerade in der jetzigen Situation an die älteren Mitmenschen denken, da sie sich aufgrund bislang fehlender Besuchsmöglichkeit oft allein fühlen, und ihnen so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt DAK-Mitarbeiterin Stefanie Gödecke.

Familien können Geschenke im DAK-Servicezentrum abgeben

Kinder und ihre Familien, die sich an der Aktion beteiligen möchten, können ihre Briefe, Bilder und Basteleien im Servicezentrum der Krankenversicherung, Walsroder Straße 93 a, abgeben. Dort nehmen die Mitarbeiter diese bis Mittwoch, 15. Juli, entgegen. „Die Geschenke werden hier gesammelt und unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln übergeben“, erläutert Gödecke das Vorgehen. Wer Fragen zu der Aktion hat, erreicht die DAK-Gesundheit per E-Mail an service716500@dak.de.

