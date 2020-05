Ende Mai schreiben auch die Förderschulen in Langenhagen ihre landesweit zentrale Abschlussprüfung. Doch für die Jugendlichen dieser Schulen war die Zwangspause in der Pandemie ungleich schwieriger zu meistern als für ihre Altersgenossen an Regelschulen. Eine Antwort aus Hannover gibt es bislang aber nicht.