Godshorn

Die gute Nachricht: Die Streuobstwiese am südlichen Rand des Dorfes kommt – und dies offenkundig zur allgemeinen Begeisterung der Anwohner. Godshorns Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung kann sich nach eigenen Worten kaum retten vor Anfragen aus der Bevölkerung, an dem Projekt mitwirken zu dürfen, und musste inzwischen bereits einige Absagen erteilen. Gleichwohl: Das eigentlich zur gemeinsamen Pflanzaktion für den 4. April geplante Beisammensein muss angesichts der seit Sonntag geltenden neuen Bestimmungen in der Corona-Krise ausfallen. Die Firma Blattwerk, die Biehlmann-Sprung bereits als ehrenamtliche Beratung gewinnen konnte, übernimmt die Pflanzung aller von den Paten bereitgestellten Bäume und Sträucher unentgeltlich. „Wir holen das Fest zu gegebener Zeit nach“, sagte Biehlmann-Sprung am Montag dieser Zeitung.

Unterdessen arbeitet Biehlmann-Sprung bereits an einem Nachfolgeprojekt, um all jenen, die bei dem ersten Aufschlag auf einer Wiese an der Straße Am Moore nicht zum Zuge gekommen sind, auch noch einen Pflanzplatz bereitstellen zu können. Details möchte sie derzeit noch nicht bekannt geben. Erst einmal sollten alle bereits reservierten Bäume und Sträucher rechtzeitig in die Erde kommen. Dann sähe man gemeinsam weiter.

Von Rebekka Neander