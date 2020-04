Coronavirus: Streit um Ausfall politischer Sitzungen

Langenhagen

Die Corona-Krise trifft Langenhagen derzeit doppelt hart. Die Stadt steht durch den nötigen Um- und Neubau von Schulen, Kitas und Feuerwehren vor einer bislang nie dagewesenen finanziellen Herausforderung. Die Rede ist von rund 600 Millionen Euro für die kommenden zehn Jahre mit entsprechender Verschuldung. Zugleich stehen mit den wirtschaftlichen Einbußen der vielen Unternehmen in der Stadt auch die größeren Gewerbesteuer-Einzahler vor großen Belastungen. Welche Folgen dies für das Gewerbesteueraufkommen haben wird, ist derzeit aber vollkommen offen.

Inzwischen liegen der Stadt mehrere Anträge auf Stundung der Steuervorauszahlungen vor. Über sie muss zumindest der Verwaltungsausschuss (VA) diskutieren und befinden – doch wie soll dies gelingen, während alle Sitzungen der politischen Gremien ausfallen oder nur unter schwierigen Bedingungen stattfinden können? Die BBL im Rat fordert jetzt, den Sitzungsbetrieb umgehend wieder aufzunehmen. Für die gegenwärtige Pause gebe es zudem keine Rechtsgrundlage. Die Ratsmitglieder, „die zum Wohl der Stadt arbeiten wollen, dürfen nicht an der Ausübung ihres demokratisch legitimierten Mandates gehindert werden“, heißt es in einem der Schreiben von BBL-Sprecher Jens Mommsen an Bürgermeister Mirko Heuer.

BBL bezweifelt Grundlage des MTU-Antrages auf Stundung

Anlass für Mommsens Kritik an Heuer ist für den BBL-Ratsherrn vor allem der Antrag des Triebwerksspezialisten MTU, eigentlich eine nichtöffentliche Drucksache für den vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss. Dem gehört Mommsen zwar an, er besitzt darin jedoch nur ein Grundmandat und ist damit nicht stimmberechtigt. Die MTU selbst macht aus ihrem Stundungsantrag bei der Stadt auf Anfrage dieser Zeitung keinen Hehl, sie wolle damit ihre Liquidität schützen. Mommsen wird in seiner Kritik, die er in Kopie auch an diese Zeitung schickte, jedoch konkreter. So fehle in dem der Stadt vorliegenden Antrag jeglicher Hinweis auf eine wirtschaftliche Notlage des Unternehmens. Nur bei derlei Nachweisen, so Mommsen, müsse eine Kommune einem Stundungsantrag folgen.

Nach Empfehlung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindetages sollen die Kommunen derzeit auf ihren politischen Sitzungsbetrieb verzichten. Der Rat der Stadt darf dafür dem „Hauptausschuss“, in Langenhagen ist dies der Verwaltungsausschuss, Befugnisse übertragen. Dies ist in Langenhagen bislang nicht geschehen. Muss es auch nicht, wie Heuer auf Nachfrage sagt: „Wir haben für unsere letzte Ratssitzung Ende März alle wichtigen Beschlüsse zusammengetragen. Alle anderen Dinge, die es jetzt zu besprechen gibt, sind Angelegenheiten, die im Verwaltungsausschuss enden.“

Was genau hat der Verwaltungsausschuss beschlossen?

So weit, so klar. Weniger eindeutig ist dagegen zu beantworten, was genau der VA in seiner letzten Sitzung Mitte März zum weiteren Sitzungsbetrieb tatsächlich beschlossen hat. Die Grünen/Unabhängigen hatten zur Klärung einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der eine Pause des kompletten Sitzungsbetriebes vorsah. „Weil wir aber nicht im Ratssaal, sondern im Haus der Jugend tagten, lag aus technischen Gründen der Antrag im vollständigen Wortlaut nur mir vor“, sagte jetzt Grünenfraktionschef Dirk Musfeldt dieser Zeitung. Er bestätigt, dass es eine Debatte und Aussprache zu dem Thema gegeben hat, schließt aber nicht aus, dass der letzte vollumfängliche formale Beschluss zu seinem Antrag ausgeblieben sei. „Aber ich bleibe dabei, dass ein Verzicht auf alle regulären Sitzungen derzeit das Richtige ist.“ Der VA habe darüber auch Einvernehmen hergestellt.

Musfeldt widerspricht jedoch dem BBL-Ansinnen in der Interpretation, unter welchen Bedingungen Kommunen Stundungsanträgen für Steuervorauszahlungen nachkommen müssten, und verweist auf Informationen aus dem Bundesfinanzministerium. Danach seien die rechtlichen Voraussetzungen angesichts der Corona-Krise gelockert worden. Ganz will aber auch Musfeldt diese Karte nicht ausspielen: „Theoretisch dürften wir jetzt eine Stundung gleich bis zum Jahresende bewilligen. Soweit würde ich jetzt aber nicht gehen.“ Egal um welches Unternehmen es auch gehe, plädiert Musfeldt im Bedarfsfall um zeitlich begrenzte Anträge, die gegebenenfalls wiederholt werden müssten.

Heuer : „Liquidität der Stadt ist nicht gefährdet“

Heuer sieht sich bei aller Kritik nicht unter Zugzwang. Für die Woche nach Ostern, so der Bürgermeister auf Nachfrage dieser Zeitung, könne er sich eine Videokonferenz mit den Mitgliedern des VA vorstellen, um inhaltlich alle vorliegenden Anträge zu diskutieren. Daran könne sich ein sogenannter Umlaufbeschluss anschließen, in dem über die Anträge per E-Mail abgestimmt werde. Diese Möglichkeit sieht auch die Kommunalaufsicht in ihrer Stellungnahme zu dem Sachverhalt vor. Darin unterstützt sie Heuer zudem in der Frage der Sitzungspause. Auch das Innenministerium in Hannover habe aus Gesundheitsgründen allen Kommunen nahegelegt, auf Sitzungen gegenwärtig, wo irgend möglich, zu verzichten.

Zur finanziellen Situation der Stadt gibt sich Langenhagens Bürgermeister derzeit vorsichtig optimistisch. „Nach derzeitiger Kenntnislage haben wir keinen Bedarf für einen Nachtragshaushalt. Und auch den im jetzt genehmigten Haushalt freigegebenen Kreditrahmen für die Liquidität benötigen wird derzeit nicht.“

