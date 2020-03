Wegen Coronavirus: Saison auf der Neuen Bult beginnt später

Langenhagen

Eigentlich ist der Ostermontag ein fester Termin für den Hannoverschen Rennverein – und für zahlreiche Zuschauer. Doch in diesem Jahr muss der Saisonauftakt wegen der Corona-Krise verschoben werden. Am Ostermontag, in diesem Jahr der 13. April, gibt es deshalb keine Pferderennen auf der Neuen Bult in Langenhagen.

In ganz Deutschland gibt es bis vorerst 18. April keine Galoppveranstaltungen. Das hat der Verband Deutscher Galopp auf einer Sitzung in der vergangenen Woche entschieden. Der Hannoversche Rennverein halte sich an die Vorgaben des Verbandes und der Behörden in Niedersachsen – um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, teilt Sprecherin Kira Kaschek mit.

Müssen weitere Rennen verschoben werden?

Ob weitere Renntermine auf der Neuen Bult, beispielsweise der für den 1. Mai geplante Hannover 96-Renntag, von der Pandemie betroffen sind und verschoben werden müssen, ist aktuell noch unklar. Die Verantwortlichen wollen darüber zeitnah informieren. Wann die für Ostermontag geplanten Rennen nachgeholt werden, steht ebenfalls noch nicht fest.

Gelände dürfen nicht alle betreten

Aktuell ist überdies der Zutritt zu dem Galopp-Gelände nur Trainern, Mitarbeitern und Dienstleistern, die zu Versorgung der Pferde beitragen, gestattet. Das teilt der Rennverein auf seiner Internetseite mit. Alle anderen dürfen das Areal der Neuen Bult vorerst nicht betreten – zum Schutz der Menschen, die sich weiterhin rund um die Uhr um die Pferde kümmern.

