Die zusätzliche Öffnung von Kita- und Krippen-Notgruppen für neue Berufsgruppen hat zugleich eine Beschränkung erhalten: Künftig dürfen höchstens fünf Kita- und Hortkinder in eine Notgruppe sowie drei in eine Krippengruppe. Offen ist, wie viele Betreuende in Langenhagen überhaupt arbeiten können.