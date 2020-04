Kampfmittel-Verfügung bremst Schulsanierung

Langenhagen

Viel unpassender hätte die Hermann-Löns-Grundschule die Corona-Pandemie kaum treffen können: Das Außengelände hinter der Schule ist bereits geräumt, sämtliche Spielgeräte sind abgebaut und eingemottet, der Untergrund gleicht einer Einöde. Eigentlich sollten dort demnächst Container aufgebaut werden, damit die seit Jahren geplante Sanierung mit Teilabriss und -neubau in den Sommerferien beginnen kann. Doch nun steht alles still: Eine neue Allgemeinverfügung der Region Hannover legt alle Baustellen still, deren Grund nicht offiziell als „kampfmittelfrei“ gilt. Denn eine Evakuierung nach einem Bombenfund scheidet in Zeiten einer Corona-Kontaktsperre bis auf Weiteres aus. Welche Folgen dies für die Bauplanung der Grundschule hat, ist offen. Im schlimmsten Fall, so Baudezernent Carsten Hettwer, verliert die Stadt ein ganzes Schuljahr.

Betroffen von dieser Verfügung sind alle Flächen, die auf Basis der Luftbildauswertung als Verdachtsflächen gelten und die seither nicht auf verbliebene Kampfmittel sondiert worden sind. Diese Prüfung für jene Flächen an der Hermann-Löns-Grundschule, die für die Neu- und Umbauten relevant sind, haben bei ersten Überprüfungen so viele „Anomalien“ aufgezeigt, dass der Untergrund jetzt genauer sondiert werden müsste. Doch dies scheidet nun aus. „Es laufen derzeit noch viele Gespräche“, sagte Hettwer auf Nachfrage, „ob wir zumindest die Container an anderer Stelle unterbringen können.“ In keinem Fall dürften die Module, die für den kompletten Auszug aller Kinder nötig sind, auf Verdachtsflächen aufgebaut werden.

Stadt prüft, ob Baustelle kleiner ausfallen kann

Welche Folgen dies für die Bauplanung hat, hängt nun maßgeblich davon ab, wie lange diese neue Allgemeinverfügung gelten wird. Erst wenn etwaige Abstandsregeln aufgehoben werden können, wäre im Falle eines Bomben- oder Granatenfundes auch eine Evakuierung der Umgebung der Schule möglich. „Eigentlich sollte der Umzug in den Sommerferien geschehen“, sagte Hettwer. Seine Hoffnungen ruhen nun auf einer Verschiebung nur in die Herbstferien. „Aber da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz an Planungen dahinter“, im schlimmsten Fall müsse das gesamte Projekt um ein ganzes Schuljahr verschoben werden. Die Stadt habe die Fläche für die Baustelle im Vorfeld sehr großzügig gefasst. „Wir prüfen gerade, ob das auch kleiner geht. Nach Ostern sollte das feststehen.“

Gegebenenfalls verzögerte sich damit auch die geplante Neugestaltung der Außenanlagen. Diese will die Stadt nach Fertigstellung für das gesamte Quartier öffnen, damit Familien die Grünanlage und Spielgeräte außerhalb der Unterrichtszeiten nutzen können. Dieser Plan war erst im Februar von der Politik genehmigt worden.

Gymnasium und Sporthalle sind nicht betroffen

Der bereits begonnene Bau der Veranstaltungssporthalle sowie des Gymnasiums an der Rennbahn können dagegen ungehindert weiterlaufen. „An der Rennbahn ist die Sondierung abgeschlossen“, sagte Hettwer, „da geht es jetzt nur noch um die Bodenaufbereitung.“ Der Baubeginn für die IGS Süd sei dagegen noch viel zu weit entfernt, als dass er durch die Verfügung jetzt gebremst werden könnte. „Die Stadt ist gegenwärtig noch an der Kita Kielenkamp betroffen. Da fehlt uns ein Angebot einer Fachfirma für Kampfmittelräumung.“ Bei einer Gasübergabestation in der Nähe des Betriebshofes liefen derzeit Gespräche. Gestoppt sei in jedem Fall der noch fehlende Aushub für den neuen Gehweg an der Resser Straße in Engelbostel. Kleinere Restarbeiten an dort bereits begonnenen Bereichen dürfen die Trupps dagegen fertigstellen.

Betroffen sind von der Allgemeinverfügung auch alle privaten Baustellen. „Wir können alle Bauherren derzeit nur bitten, die neue Regelung auszuwerten.“ Eine genaue Übersicht, wer wo gerade baue, habe die Stadt nicht. „Eine Baugenehmigung gilt drei Jahre. Wir wissen nicht, wann die Betreffenden tatsächlich anfangen zu bauen“, sagte Hettwer. Ausgenommen von der Allgemeinverfügung sind unter anderem Straßen- und Leitungsbau an Fahrbahnen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden sind.

