Mögen Langenhagens Kirchen auch noch für Menschenmengen geschlossen sein, die Martinsgemeinde feiert am Sonntag trotzdem Gottesdienst: In maximal 50 Autos dürfen die Besucher der Predigt von Pastor Rainer Müller-Jödicke auf dem Festplatz in Schulenburg folgen.

Rund 90 Besucher kamen am Sonntag zu einem ökumenischen Gottesdienst am Göttinger Jahn-Stadion zusammen. Ähnlich könnte es am Sonntag auch in Schulenburg aussehen. Quelle: Jeanine Rudat/Landeskirche Hannovers