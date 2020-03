Trotz und wegen Coronavirus: DRK hält an Blutspende-Terminen fest

Langenhagen

Das ist ein wichtiger Beitrag, um die medizinische Versorgung aufrecht erhalten zu können: Die DRK-Ortsvereine in Langenhagen halten trotz des sich ausbreitenden Coronavirus an den geplanten Blutspendeterminen fest. Das berichtet Martina Rust, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Langenhagen, auf Anfrage.

Auch die Stadt Langenhagen unterstützt die Ehrenamtlichen. Während fast alle anderen Termine und Veranstaltungen bereits abgesagt oder verschoben wurden, dürfen Gebäude und Schulen für Blutspenden weiterhin öffnen, sagt Stadtsprecherin Sabine Mossig. Die Verwaltung gehe davon aus, dass das medizinisch geschulte Personal Vorsicht walten lässt. Zudem seien diese Termine wichtig, damit die Grundversorgung in den Krankenhäusern nicht zum Erliegen kommt.

Noch gibt es einen Vorrat an Blutkonserven

Derzeit seien die Vorräte an Blutkonserven noch ausreichend, berichtet Rust und bezieht sich dabei auf Informationen, die sie selbst vom Blutspendedienst des DRK bekommen hat. Voraussichtlich die kommenden 14 Tage werde man sich noch retten können. Doch sollte die Zahl der Spender zurückgehen, könnte es knapp werden. Zusätzliche Termine, auch in der Flughafenstadt, aufgrund der aktuellen Situation spontan zu organisieren, sei aber schwierig, weil der Blutspendedienst jeden Tag an einem anderen Ort im Einsatz ist. Die Termine würden sonst knapp ein Jahr vorher festgelegt, erklärt Rust. Nur dieses Team dürfe den Zugang legen und das Blut abnehmen – das machen nicht die DRK-Ehrenamtlichen.

Grundschule öffnet am Dienstag

Das DRK versucht, weiterhin frisches Blut für die Versorgung von Verletzten und Erkrankten zu gewinnen. Bürger, die Blut spenden möchten, sind am Dienstag, 17. März, in der Friedrich-Ebert-Schule an der Hindenburgstraße willkommen. Aber: Wer Erkältungssymptome hat, sollte nicht in die Grundschule kommen, betont Rust. Während das Blut abgezapft wird, soll der Abstand zwischen den Spendern vergrößert werden, um eine mögliche Ansteckung der Menschen zu verhindern. Die Türen der Grundschule haben von 16 bis 19.30 Uhr geöffnet. Spender müssen ihren Blutspendepass und Personalausweis mitbringen. Im Anschluss ist eine Stärkung am Büfett möglich.

Weitere Termine bis April

Weitere Blutspendetermine im Stadtgebiet sind: Montag, 23. März, von 15 bis 19 Uhr in Luhmanns Gasthaus Zur Post in Engelbostel; Montag, 30. März, von 15.30 bis 19 Uhr im Niethus in Kaltenweide; Dienstag, 31. März, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel und am Dienstag, 21. April, von 16 bis 19.30 Uhr in der Hermann-Löns-Schule.

Von Julia Gödde-Polley