Coronavirus: CDU will Testzentrum – KVN winkt ab

Langenhagen

Kann auch in Langenhagen ein Testzentrum für Corona-Patienten entstehen? Reinhard Grabowsky, Ortsbürgermeister von Kaltenweide und CDU-Fraktionschef im Rat der Stadt, hat dafür jetzt den leer stehenden NP-Markt in Kaltenweide ins Spiel gebracht. In einer Ratsanfrage fordert er die Verwaltung auf, ihm zur Eignung der Immobilie Auskunft zu geben. Sollte diese positiv sein, solle die Stadt kurzfristig die technischen Voraussetzungen für ein Testzentrum schaffen.

Grabowsky argumentiert mit der Notwendigkeit einer umfänglichen Testung der Bevölkerung. Es fehle jedoch im gesamten Norden der Region eine vergleichbare Einrichtung. Ziel der Aktion solle sein, die Arztpraxen und Kliniken zu entlasten. „Vor allem aber können künftig viel mehr Personen pro Tag getestet werden“, schreibt er in seiner Anfrage. Danach könnten entweder zeitnah Entwarnung gegeben oder „schnellstmöglich die nötigen Maßnahmen ergriffen werden“.

KVN hat keine Pläne für weiteres Testzentrum

Betreiberin von derlei Testzentren ist in Niedersachsen die Kassenärztliche Vereinigung (KVN). Auf Anfrage verneint deren Sprecher Detlef Haffke aktuelle Pläne, in der Region weitere Testzentren einzurichten. „Die Region Hannover wird durch das Testzentrum in Hannover und mehrere Fahrdienste abgedeckt, die in der Region Testungen in der häuslichen Umgebung abnehmen“, schreibt Haffke. Die Voraussetzungen der Immobilie für ein Testzentrum seien individuell an Ort und Stelle festzulegen. „Grundsätzlich muss eine gute verkehrstechnische An- und Abfahrt gewährleistet werden. Möglichkeiten der Telekommunikation müssen vorhanden sein.“ Überdies müsse es mehrere Räumlichkeiten geben oder zumindest die Möglichkeit der Abtrennung.

Stadt sucht Kontakt zur Region

Die KVN hat sich mit dem Niedersächsischen Sozialministerium darauf verständigt, Corona-Testzentren mit den regionalen Gesundheitsämtern und den Landkreisen einzurichten. Ein klassisches Genehmigungsverfahren gebe es nicht, schreibt Haffke.

Weil die Stadt über das Testzentrum nicht allein entscheiden kann, will sie sich nach Auskunft von Ralph Gureck, Leiter der Abteilung für Marketing und Kommunikation, nun mit der Region Hannover in Verbindung setzen. „Dies könne aber noch eine Weile dauern.“

Lesen Sie auch

Von Rebekka Neander