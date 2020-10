Engelbostel

Das Coronavirus hat nun auch die Grundschule Engelbostel erreicht. Laut der Stadt Langenhagen wurden zwei Kinder der offenen Ganztagsschule positiv getestet. Die Stadtverwaltung will sich im Laufe des Montags weitergehend äußern – voraussichtlich auch zur Zahl der Schüler und Lehrer, für die nun eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes der Region Hannover gilt.

Stadträtin lobt Krisenmanagement der Schulen

„Es werden im Moment sehr schnell sehr viele Fälle“, sagte Bürgermeister Mirko Heuer mit Blick auch auf die Wedemark. Dort hatte das Gesundheitsamt am Freitagabend kurzerhand am Campus W in Mellendorf ein mobiles Testzentrum errichten lassen. Zuvor hatten mehrere Covid-19-Fälle im Schulzentrum dafür gesorgt, dass sich rund 300 Schüler und Lehrer des Gymnasiums und der IGS in Quarantäne begeben mussten. In Langenhagen waren schon das Gymnasium und die Grundschule Kaltenweide von Positivfällen und Quarantäne betroffen. An der Friedrich-Ebert-Grundschule waren zudem zwei Eltern positiv getestet worden.

„Unsere Schulen machen da eine hervorragende Arbeit“, lobte Stadträtin Eva Bender das Vorgehen der Bildungseinrichtungen in der Corona-Pandemie. Als Kommune wünsche man sich jedoch eine bessere Erreichbarkeit des Gesundheitsamtes. „Wenn man dann aber jemanden erreicht hat, dann kümmert sich der Mitarbeiter sehr“, so ihr Eindruck.

Zahl der Corona-Fälle in Langenhagen steigt stark an

Am Montagmittag meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover für Langenhagen eine stark gestiegene Zahl an Corona-Fällen: Aktuell sind 31 Langenhagener infiziert, am Freitagnachmittag waren es noch 21 gewesen. Die Gesamtfallzahl seit Ausbruch der Pandemie ist damit für Langenhagen auf 261 gestiegen. Regionsweit waren am Montagmittag 466 Menschen infiziert, davon befinden sich 22 Personen im Krankenhaus. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 21,5.

Von Frank Walter