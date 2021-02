Langenhagen

Menschen zusammenbringen – anderen persönlich helfen: Darin sehen die Mitglieder des Wirtschaftsklubs (WIR), dem Unternehmen aus der nördlichen Region Hannover angehören, zwei wesentliche Bausteine ihrer Vereinsarbeit. Die Corona-Pandemie und der aktuelle Lockdown indes verhindern jedes persönliche Treffen, sodass die Arbeit deshalb weitgehend ruht, wie Andrea Brill von der Geschäftsstelle berichtet. Sie befindet sich derzeit in Kurzarbeit. „Da keinerlei Netzwerkveranstaltungen möglich sind und Onlineformate nicht wirklich auf Interesse stoßen, beschränkt sich meine Tätigkeit auf die reine Verwaltung und Organisation von Vorstand und Beirat“, erklärt Brill.

Unternehmer halten Kontakt am Telefon

Jenseits der direkten Kontakte mit anderen Firmenchefs und WIR-Mitgliedern gibt es laut Klubchef Uwe Haster indes viele Gespräche: Am Telefon und in digitalen Runden bleiben die Aktiven im Gespräch untereinander, und sie schauen, wem sie auf welche Weise helfen können. So erhielten sowohl die Johanniter-Unfallhilfe als auch das Obdachlosen-Projekt Asphalt im Dezember jeweils 3000 Euro für ihre Arbeit. „Das Netzwerken funktioniert im Kleinen großartig“, sagt Haster.

Um den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten, hätten Vorstand und Beirat mit coronakonformen Abstand in der großen Firmenhalle von Wirtschaftsklub-Chef Haster für jedes Mitglied ein Päckchen mit regionalen Zutaten und „ein wenig Besinnlichkeit“ gepackt. Anschließend habe die Spitze von WIR jedem Mitglied die Überraschung übergeben und nach Möglichkeit einige Worte persönlich gewechselt, sagt Brill. „Solche Aktionen ersetzen natürlich kein Business-Frühstück, aber der Klub wollte zumindest ein kleines Zeichen setzen und etwas Miteinander verbreiten“, sagt sie.

Dieses Foto entstand vor Corona: Der Vorstand des Wirtschaftsklubs mit Gregor Brill (von links), Uwe Haster, Marena Heuer und Jörg Kleczka. Quelle: Julia Polley

Wirtschaftsklub reduziert Beiträge um 40 Prozent

Trotz der Zwangspause hielten die Unternehmen dem Klub die Treue, berichtet Brill. Der Verein sei mit 105 Mitgliedern ins Jahr 2020 gestartet, vier neue Firmen traten dem Netzwerk im vergangenen Jahr bei – eine sei allerdings wegen fehlender Aktionen und Treffen wieder ausgetreten. Noch gebe es eine große Verbundenheit, sodass sie mit Eintritten rechne, sobald alles wieder normal läuft, sagt Brill.

Bei anderen Unternehmen habe etwa die Betriebsaufgabe zum Austritt geführt. „In einem solchen Fall bleibt der Inhaber einer Firma dem Klub aber weiterhin über ein anderes Unternehmen als aktiver Mitwirkender erhalten. Und der Inhaber eines weiteren Betriebs ist mit seinem neuen Unternehmen 2021 bereits wieder bei uns eingetreten“, erklärt Brill. Gleichwohl gebe es auch den Fall, dass ein Betrieb wegen der schlechten Auftragslage durch Covid-19 und der damit einhergehenden Umstrukturierung der Firma den Klub komplett verlassen habe.

Der Unternehmerverbund reagiert auch bei den Mitgliedsbeiträgen auf den Lockdown und den Ausfall der Veranstaltungen. Für das laufende Jahr werde der Jahresbeitrag um 40 Prozent gesenkt, sagt Haster. Denn wann die Business-Frühstückstreffen, das Netzwerk-Event des Klubs, wieder beginnen können, stehe noch nicht fest. Unklar sei auch, ob die gemeinsamen Spaziergänge, die die Mitglieder im Frühjahr 2020 unternommen hatten, nach dem aktuellen Lockdown wieder starten. „Jetzt sollte jeder erst einmal mit seinem Verhalten dazu beitragen, dass wir Stück für Stück zur Normalität zurückkehren können“, wünscht sich Brill.

Von Antje Bismark