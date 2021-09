Langenhagen

Die Corona-Zahlen steigen seit geraumer Zeit wieder an. Mit Stand Mittwoch, 1. September, sind 132 Menschen in Langenhagen infiziert. Damit liegt die Stadt regionsweit an der Spitze. Der nicht mehr allein aussagekräftige Sieben-Tage-Inzidenzwert lag an diesem Tag bei 137,1. Dieser gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage erfasst wurden. Einen Tag zuvor waren noch 119 Personen in Langenhagen registriert, der Wert lag bei 119,3.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Stadt 3085 Menschen mit Covid-19 infiziert. In der Region waren das 49.112. Infolge der Erkrankung starben in Langenhagen bisher 59 Patienten wegen einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion. Allerdings liegen nach Auskunft von Regionssprecher Christoph Borschel seit dem 30. Juni keine neuen Todesfälle für die Flughafenstadt vor. Regionsweit sind seit Auftreten der Pandemie 1093 Menschen infolge einer Infektion gestorben.

Region: Schulen sind nicht Treiber der Pandemie

Großes Problem sind Borschels Angaben zufolge momentan die vielfach ungeimpften Eltern, die derzeit ihre Kinder anstecken. Gerade mit Blick auf den am 2. September startenden Schulbetrieb müsse dieses Phänomen im Auge behalten werden. Denn bisher seien Schulen nicht als Infektionstreiber aufgefallen, teilt der Regionssprecher auf Anfrage mit.

Von Sven Warnecke